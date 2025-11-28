Icon

الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع سكني في هونغ كونغ.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ اندلاع حريق في مجمع سكني في هونغ كونغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع سكني في هونغ كونغ.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ اندلاع حريق في مجمع سكني في هونغ كونغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين لذويهم سالمين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي مكروه”.

