Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غدًا

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غدًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كُربهم، لعل الله أن يفرّج عنا ويُيسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.
نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الشؤون الإسلامية تحدد مواقيت صلاة الاستسقاء

وزارة الشؤون الإسلامية تحدد مواقيت صلاة الاستسقاء

سماحة المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل

سماحة المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سماحة المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل
السعودية اليوم

سماحة المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة...

السعودية اليوم
وزارة الشؤون الإسلامية تحدد مواقيت صلاة الاستسقاء
السعودية اليوم

وزارة الشؤون الإسلامية تحدد مواقيت صلاة الاستسقاء

السعودية اليوم