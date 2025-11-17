Icon

المنتخب السعودي يلتقي نظيره الجزائري وديًّا غدًا في جدة

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ مساءً
المواطن - واس

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الجزائري وديًّا غدًا على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج التحضيرات الذي يعتمده المنتخب السعودي لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، والوقوف على جاهزية عناصره قبل الدخول في المرحلة النهائية من الإعداد.

الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر

المنتخب السعودي يواصل استعداده في معسكر جدة وانضمام الشهراني وكادش

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًّا للجهاز الفني للمنتخب، في مواجهة منتخبٍ قوي يُعد من أبرز المنتخبات العربية على الصعيد القاري.

وتجسد المباراة إحدى محطات الإعداد الرئيسة قبل انطلاق البطولة، في ظل حرص المنتخب السعودي على الوصول لأقصى درجات الجاهزية قبل المنافسات الرسمية.

