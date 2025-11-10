Icon

خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025

الموارد البشرية تحقق المركز الأول في مؤشر قياس التحول الرقمي

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
الموارد البشرية تحقق المركز الأول في مؤشر قياس التحول الرقمي
المواطن - واس

حقّقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الأول على مستوى الجهات الحكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي بنسبة 95.24%، ‏من بين أكثر من 200 جهة حكومية، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى الحكومة الرقمية 2025، مواصلةً تميزها للعام الرابع على التوالي حيث حققت نسبة 94.89% في 2024 و92.89% في 2023 و91.76% في 2022.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الوزارة في مجال تعزيز التحول الرقمي والابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للأفراد والمنشآت بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وفعّالة.

وبما يعكس التزامها المستمر بتطوير بنية تحتية رقمية رائدة وتبنّي حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي ومنهجيات المنصات الموحدة التي تسهّل الوصول إلى الخدمات وتسرّع إنجاز المعاملات مثل منصة قوى ومنصة مساند وأجير والضمان الاجتماعي والتأهيل وغيرها من المنصات التي تدعم تحسين رحلة المستفيد وترفع جودة الخدمات المقدمة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحرزت خلال ملتقى هيئة الحكومة الرقمية ست جوائز تميز رقمية تعكس ريادتها في مسيرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة، حيث نالت المركز الثاني في مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي بنسبة 92.41%، متقدمةً على أكثر من 250 جهة حكومية، وجائزة أفضل مبادرة للشمولية الرقمية عن مبادرتها “البطاقات الرقمية الاستباقية للأشخاص ذوي الإعاقة”، وجائزة التميز عن مبادرتها “الرقابة الذكية لسوق العمل”، وحصلت كذلك على شهادة التميز في البنية المؤسسية الوطنية (NORA) بالإضافة إلى شهادة التميز ضمن أفضل الجهات في النضج المالي الرقمي، تقديرًا لجهودها في تطوير حلول مالية رقمية متقدمة تعزز الكفاءة والشفافية في التعاملات الحكومية.

