بالشراكة مع وزارة الرياضة

الموارد البشرية تعلن توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
الموارد البشرية تعلن توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الرياضة، بدء تطبيق قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة 15%، على المنشآت التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر، اعتبارًا من تاريخ 1448/6/8هـ الموافق 2026/11/18م، حيث يأتي هذا القرار ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وتضمن القرار توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية، من بينها: مدرب رياضي، ومدرب كرة قدم محترف، ومشرف رياضي، ومدرب رياضي خاص، ومدرب ألعاب قوى محترف، ويُعزز ذلك من جودة الخدمات الرياضية المقدمة في القطاع الخاص بما يُسهم في الوصول إلى بيئة أكثر احترافية في المنشآت الرياضية.

وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برامج الدعم اللازمة لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين والتيتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح تفاصيل القرار ونسبة التوطين والمهن المستهدفة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المنشآت المخالفة.

ويأتي هذا الإعلان تجسيدًا للتعاون المثمر بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة، التي ستتولى بدورها متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

