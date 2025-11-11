الموارد البشرية تُمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمديد مهلة “تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة”، اعتبارًا من اليوم، وتمتد لمدة 6 أشهر؛ وتهدف إلى منح العمالة المساندة وأصحاب العمل تمديد مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة من خلال إجراءات مؤتمته على منصة مساند بحيث تُتاح لصاحب العمل الجديد تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عبر الدخول لمنصة مساند واستكمال الإجراءات بشكل آلي؛ مما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وإشارة إلى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وضمن جهودها لتنظيم سوق العمل، حيث تتيح المبادرة للعمالة المساندة التي سبق وأن تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها أو انتهت صلاحية إقامتها وما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي تصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم عبر منصة “مساند”، ولا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ الإعلان.