“المياه الوطنية” تُنهي تنفيذ مشروع استبدال خطوط مياه شمال الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهائها من تنفيذ مشروع استبدال خطوط شمال مدينة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت (70) مليون ريال.

وبيّنت أن المشروع تضمن استبدال عددٍ من خطوط المياه بأطوال تجاوزت (17) ألف مترًا طوليًا، مشيرة إلى أن المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتنفيذ منظومة مشاريع مائية؛ بهدف رفع كفاءة خطوطها وشبكاتها، وزيادة نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة ضمن مستهدفات تحسين جودة الحياة، بما في ذلك جودة خدمات المياه، وتحقيق الأمن المائي في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة الرياض.

وأكدت أنّها تواصل جهودها بخطى متسارعة لتنفيذ مشاريع تدعم البُنى التحتية للقطاعين المائي والبيئي، وتطوير كفاءة العمليات التشغيلية لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، مؤكدةً التزامها بتحقيق أهدافها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع لتحقيق المستهدفات المرجوّةِ منها.