Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتكلفة تجاوزت 70 مليون ريال

“المياه الوطنية” تُنهي تنفيذ مشروع استبدال خطوط مياه شمال الرياض

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
“المياه الوطنية” تُنهي تنفيذ مشروع استبدال خطوط مياه شمال الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهائها من تنفيذ مشروع استبدال خطوط شمال مدينة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت (70) مليون ريال.

وبيّنت أن المشروع تضمن استبدال عددٍ من خطوط المياه بأطوال تجاوزت (17) ألف مترًا طوليًا، مشيرة إلى أن المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتنفيذ منظومة مشاريع مائية؛ بهدف رفع كفاءة خطوطها وشبكاتها، وزيادة نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة ضمن مستهدفات تحسين جودة الحياة، بما في ذلك جودة خدمات المياه، وتحقيق الأمن المائي في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة 156 مليون ريال

المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة 156 مليون ريال

وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية

وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية

وأكدت أنّها تواصل جهودها بخطى متسارعة لتنفيذ مشاريع تدعم البُنى التحتية للقطاعين المائي والبيئي، وتطوير كفاءة العمليات التشغيلية لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، مؤكدةً التزامها بتحقيق أهدافها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع لتحقيق المستهدفات المرجوّةِ منها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة 156 مليون ريال
السعودية اليوم

المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في...

السعودية اليوم