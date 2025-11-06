النصر: نرفض تغيير قوانين تسجيل اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا دون موافقة جميع الأندية

أعربت شركة نادي النصر عن قلقها البالغ حول التحركات الأخيرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتغيير قوانين التسجيل المتعلقة باللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا – المواليد -.

قوانين تسجيل اللاعبين الأجانب

وأوضحت الشركة في بيان لها: “أن هذه المحاولات لم تنجح خلال الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية لأن الأندية رفضت القيام بتغيير هذه اللوائح في آخر أيام فترة التسجيل. وقد علمت شركة نادي النصر بوجود تحركات جديدة حاليًا لاعتماد تغيير لوائح التسجيل ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وتابع البيان: “تغيير القوانين أثناء فترات التسجيل، أو في منتصف الموسم، يؤثر بشكل كبير في مصداقية ونزاهة المنافسة في دورينا ويقلّل من الالتزام بقواعد اللعب النظيف والثقة التي تحافظ على تماسك المنافسات، ومنذ اعتماد لوائح التسجيل الخاصة باللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، قام النصر باحترام هذه اللوائح، والتخطيط وبناء استراتيجيات التعاقد بمسؤولية، وتوقيع العقود والتعامل بكل احترافية بناءً على هذه اللوائح”.

نزاهة المنافسة بالدوري

وأضاف البيان: “ولذلك، فالأندية التي تحترم القوانين واللوائح لا يجب أبدًا أن تعاقب بقرارات ارتجالية أو مبنيّة على ردود الفعل. وعلى ذلك، فنحن نطالب أصحاب القرار بحماية نزاهة الدوري السعودي ومقاومة أي ضغوطات تخدم مصالح أطراف محددة، فلا يجب أن تكون مصلحة أي نادٍ فوق المصلحة العامة. وإن أضفنا إلى كل ذلك ما يحدث من ضغوطات مفتعلة خلال الأسبوع الماضي حول التحكيم – رغم تضرر فريقنا منه في المباراة الماضية ، فإننا نرى أن نزاهة المنافسة في الدوري بشكل كامل معرضة للخطر”.

وقالت الشركة، إن الدوري السعودي أصبح علامة للطموح والتميّز بدعم كبير من الدولة. ولذا فإن كل قرار يتّخذ يجب أن يلائم هذه المعايير العالية للدوري، بالالتزام بالعدالة والشفافية والاحترام الكامل للعبة ومن يمثلها.

هذا وتؤكد شركة نادي النصر أنها تحتفظ بجميع حقوقها القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات المسؤولة في حال تغيير أي قوانين أو لوائح خلال الموسم الجاري و دون موافقة جميع الأندية. حيث أن ذلك إن حدث، سيعد انتهاكًا لنزاهة وعدالة المنافسة وتكافؤها.