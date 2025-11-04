النصر يستضيف غوا الهندي في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2 غدًا

يستضيف فريق النصر غدًا نظيره غوا الهندي على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 (2025 – 2026).

ويسعى النصر خلال المواجهة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الرابع على التوالي في البطولة، بعد أن ضمن تأهله إلى دور الـ(16) قبل جولتين من ختام دور المجموعات، في تأكيد لتميّز مستوياته واستقراره الفني خلال مشواره القاري.

وأوضح مدرب النصر البرتغالي جورجي جيسوس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن قائد الفريق كريستيانو رونالدو سيكون خارج حساباته في لقاء الغد أمام غوا الهندي، مبينًا أن القرار يأتي للحفاظ على اللاعب ومنحه الراحة اللازمة، وأن المباراة ستكون فرصة لإظهار قدرات اللاعبين الآخرين من أجل مساعدة المجموعة.

وأكد المدرب البرتغالي أن الفريق يعرف منافسه جيدًا رغم قِصر فترة الإعداد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للنصر هو الوصول إلى الأدوار النهائية، والسعي لتحقيق اللقب.

وأضاف أن اللاعبين يعانون ضغط المباريات والإرهاق البدني نتيجة اللعب كل ثلاثة أيام تقريبًا، موضحًا أن الثقة كبيرة في جميع العناصر، ومنهم اللاعبون الشباب الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.

وأوضح جيسوس أن اختيارات الجهاز الفني لمركز حراسة المرمى تستند إلى تقارب مستويات الحراس، مؤكدًا أن قائمة المباراة ستُحَدَّد بعد المران الختامي مساء اليوم.