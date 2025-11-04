Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

النصر يستضيف غوا الهندي في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2 غدًا

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٣ مساءً
النصر يستضيف غوا الهندي في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2 غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستضيف فريق النصر غدًا نظيره غوا الهندي على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 (2025 – 2026).

ويسعى النصر خلال المواجهة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الرابع على التوالي في البطولة، بعد أن ضمن تأهله إلى دور الـ(16) قبل جولتين من ختام دور المجموعات، في تأكيد لتميّز مستوياته واستقراره الفني خلال مشواره القاري.
وأوضح مدرب النصر البرتغالي جورجي جيسوس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن قائد الفريق كريستيانو رونالدو سيكون خارج حساباته في لقاء الغد أمام غوا الهندي، مبينًا أن القرار يأتي للحفاظ على اللاعب ومنحه الراحة اللازمة، وأن المباراة ستكون فرصة لإظهار قدرات اللاعبين الآخرين من أجل مساعدة المجموعة.

قد يهمّك أيضاً
النصر يفوز على الفيحاء في دوري روشن

النصر يفوز على الفيحاء في دوري روشن

الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك

الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك

وأكد المدرب البرتغالي أن الفريق يعرف منافسه جيدًا رغم قِصر فترة الإعداد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للنصر هو الوصول إلى الأدوار النهائية، والسعي لتحقيق اللقب.

وأضاف أن اللاعبين يعانون ضغط المباريات والإرهاق البدني نتيجة اللعب كل ثلاثة أيام تقريبًا، موضحًا أن الثقة كبيرة في جميع العناصر، ومنهم اللاعبون الشباب الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.
وأوضح جيسوس أن اختيارات الجهاز الفني لمركز حراسة المرمى تستند إلى تقارب مستويات الحراس، مؤكدًا أن قائمة المباراة ستُحَدَّد بعد المران الختامي مساء اليوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يفوز على الفيحاء في دوري روشن
آخر الاخبار

النصر يفوز على الفيحاء في دوري روشن

آخر الاخبار
الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك
السعودية اليوم

الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور...

السعودية اليوم