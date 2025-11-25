النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2

يلتقي غدًا على إستاد هيسور المركزي في طاجيكستان، فريق النصر السعودي مع مضيفه استقلال دوشنبه ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا الثاني.

ويدخل النصر اللقاء متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من أربع مباريات، ويحتاج الفريق إلى تفادي الخسارة فقط لضمان التأهل إلى دور الـ(16) رسميًا، في وقت يرى فيه الجهاز الفني أن أي نتيجة غير الفوز لن تكون مرضية بالنظر إلى المستويات المميزة التي قدمها الفريق في الجولات الماضية.

وفي المقابل، يتمسك الفريق الطاجيكي بآماله في بلوغ الدور التالي، إذ يمتلك (6) نقاط متساويًا مع نادي الزوراء، مما يمنح المواجهة أهمية خاصة للفريق الطاجيكي الذي يستفيد من عاملي الأرض والجمهور، رغم صعوبة المهمة أمام المتصدر.