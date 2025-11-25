وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
يلتقي غدًا على إستاد هيسور المركزي في طاجيكستان، فريق النصر السعودي مع مضيفه استقلال دوشنبه ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا الثاني.
ويدخل النصر اللقاء متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من أربع مباريات، ويحتاج الفريق إلى تفادي الخسارة فقط لضمان التأهل إلى دور الـ(16) رسميًا، في وقت يرى فيه الجهاز الفني أن أي نتيجة غير الفوز لن تكون مرضية بالنظر إلى المستويات المميزة التي قدمها الفريق في الجولات الماضية.
وفي المقابل، يتمسك الفريق الطاجيكي بآماله في بلوغ الدور التالي، إذ يمتلك (6) نقاط متساويًا مع نادي الزوراء، مما يمنح المواجهة أهمية خاصة للفريق الطاجيكي الذي يستفيد من عاملي الأرض والجمهور، رغم صعوبة المهمة أمام المتصدر.