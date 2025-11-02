Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

النصر يفوز على الفيحاء في دوري روشن

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ صباحاً
النصر يفوز على الفيحاء في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كسب النصر نظيره الفيحاء بهدفين لهدف خلال المواجهة التي جرت بينهما أمس على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

سجل الفيحاء أولًا عن طريق لاعبه جيسون في الدقيقة (13)، وعادل النصر عند الدقيقة (37) عن طريق لاعبه كريستيانو رونالدو، وعاد ذات اللاعب ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة (14+90)، مانحًا النصر نقاط المباراة، ليصل النصر للنقطة (21) في صدارة الترتيب، وبقي الفيحاء عند عشرة نقاط محتلًا بها المركز العاشر.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك

الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك

دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو

دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك
السعودية اليوم

الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور...

السعودية اليوم