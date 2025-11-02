النصر يفوز على الفيحاء في دوري روشن

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
كسب النصر نظيره الفيحاء بهدفين لهدف خلال المواجهة التي جرت بينهما أمس على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
سجل الفيحاء أولًا عن طريق لاعبه جيسون في الدقيقة (13)، وعادل النصر عند الدقيقة (37) عن طريق لاعبه كريستيانو رونالدو، وعاد ذات اللاعب ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة (14+90)، مانحًا النصر نقاط المباراة، ليصل النصر للنقطة (21) في صدارة الترتيب، وبقي الفيحاء عند عشرة نقاط محتلًا بها المركز العاشر.