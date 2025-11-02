النصر يفوز على الفيحاء في دوري روشن

كسب النصر نظيره الفيحاء بهدفين لهدف خلال المواجهة التي جرت بينهما أمس على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

سجل الفيحاء أولًا عن طريق لاعبه جيسون في الدقيقة (13)، وعادل النصر عند الدقيقة (37) عن طريق لاعبه كريستيانو رونالدو، وعاد ذات اللاعب ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة (14+90)، مانحًا النصر نقاط المباراة، ليصل النصر للنقطة (21) في صدارة الترتيب، وبقي الفيحاء عند عشرة نقاط محتلًا بها المركز العاشر.