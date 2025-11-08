النصر يقسو على نيوم بثلاثية في دوري روشن

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تغلب نادي النصر على نظيره نادي نيوم بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجل أهداف النصر كل من أنجيلو، وكريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، فيما سجل هدف نيوم الوحيد اللاعب أحمد عبده.