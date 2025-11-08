النصر يقسو على نيوم بثلاثية في دوري روشن

تغلب نادي النصر على نظيره نادي نيوم بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل أهداف النصر كل من أنجيلو، وكريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، فيما سجل هدف نيوم الوحيد اللاعب أحمد عبده.