Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

النصر يقسو على نيوم بثلاثية في دوري روشن

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٥ مساءً
النصر يقسو على نيوم بثلاثية في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تغلب نادي النصر على نظيره نادي نيوم بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل أهداف النصر كل من أنجيلو، وكريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، فيما سجل هدف نيوم الوحيد اللاعب أحمد عبده.

قد يهمّك أيضاً
فوز مثير لـ الأهلي على الاتحاد في دوري روشن

فوز مثير لـ الأهلي على الاتحاد في دوري روشن

الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في دوري روشن

الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في دوري روشن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يستضيف غوا الهندي في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2 غدًا
الرياضة

النصر يستضيف غوا الهندي في الجولة الرابعة...

الرياضة
النصر يكتسح غوا الهندي برباعية في دوري أبطال آسيا 2
الرياضة

النصر يكتسح غوا الهندي برباعية في دوري...

الرياضة
فوز مثير لـ الأهلي على الاتحاد في دوري روشن
الرياضة

فوز مثير لـ الأهلي على الاتحاد في...

الرياضة
الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في دوري روشن
الرياضة

الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في...

الرياضة