النصر يكتسح غوا الهندي برباعية في دوري أبطال آسيا 2

قاد عبد الرحمن غريب فريق النصر للفوز على فريق غوا الهندي 4-0 في دوري أبطال آسيا، مسجلاً هدفين في الدقيقة 35 والدقيقة 53 من المباراة.

النصر يكتسح غوا الهندي

الهدف الثاني لفريق النصر سجله اللاعب محمد مران في الدقيقة 65، بينما سجل جواو فيليكس هدف النصر الرابع في الدقيقة 84.

وحافظ النصر على بدايته المثالية في المجموعة الرابعة، إذ يملك 12 نقطة من أربع مباريات، متقدماً بست نقاط على الزوراء العراقي والاستقلال القادم من طاجيكستان، فيما يتذيل غوا الترتيب دون نقاط.