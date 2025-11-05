النصر يكتسح غوا الهندي برباعية في دوري أبطال آسيا 2

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
قاد عبد الرحمن غريب فريق النصر للفوز على فريق غوا الهندي 4-0 في دوري أبطال آسيا، مسجلاً هدفين في الدقيقة 35 والدقيقة 53 من المباراة.
الهدف الثاني لفريق النصر سجله اللاعب محمد مران في الدقيقة 65، بينما سجل جواو فيليكس هدف النصر الرابع في الدقيقة 84.
وحافظ النصر على بدايته المثالية في المجموعة الرابعة، إذ يملك 12 نقطة من أربع مباريات، متقدماً بست نقاط على الزوراء العراقي والاستقلال القادم من طاجيكستان، فيما يتذيل غوا الترتيب دون نقاط.
هدف |
النصر السعودي يتقدم 4 – 0 على غوا الهندي عبر جواو فيليكس في الدقيقة 84#النصر_غوا#دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/jigtfbhkW4
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 5, 2025