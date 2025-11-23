سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 إيداع الدعم السكني غدًا النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
واصل النصر حفاظه على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعد فوزه على ضيفه الخليج بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك بالرياض اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.
وفرض النصر أفضليته على مجريات الشوط الأول، إذ افتتح اللاعب جواو فيلكس التسجيل عند الدقيقة (39)، قبل أن يضيف زميله ويسلي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط، مؤكدًا تفوق أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني، قلص الخليج النتيجة عبر لاعبه مراد هوساوي عند الدقيقة (47)، وبعد محاولات متبادلة، أعاد النصر توسيع الفارق بهدف ثالث حمل توقيع اللاعب ساديو ماني عند الدقيقة (77)، وفي الوقت بدل الضائع، اختتم اللاعب كريستيانو رونالدو رباعية فريقه عند الدقيقة (6+90)، ليحسم النصر المواجهة ويواصل صدارة ترتيب الدوري بـ (27) نقطة، وبقي الخليج سادسًا برصيد (14) نقطة.