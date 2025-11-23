النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج

واصل النصر حفاظه على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعد فوزه على ضيفه الخليج بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك بالرياض اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وفرض النصر أفضليته على مجريات الشوط الأول، إذ افتتح اللاعب جواو فيلكس التسجيل عند الدقيقة (39)، قبل أن يضيف زميله ويسلي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط، مؤكدًا تفوق أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، قلص الخليج النتيجة عبر لاعبه مراد هوساوي عند الدقيقة (47)، وبعد محاولات متبادلة، أعاد النصر توسيع الفارق بهدف ثالث حمل توقيع اللاعب ساديو ماني عند الدقيقة (77)، وفي الوقت بدل الضائع، اختتم اللاعب كريستيانو رونالدو رباعية فريقه عند الدقيقة (6+90)، ليحسم النصر المواجهة ويواصل صدارة ترتيب الدوري بـ (27) نقطة، وبقي الخليج سادسًا برصيد (14) نقطة.