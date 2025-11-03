النيابة: الإبلاغ المبكر عن جريمة الاحتيال المالي يفتح باب الإعفاء من العقوبة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
ذكرت النيابة العامة أن النظام يتيح للمحكمة المختصة النظر في إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة المقررة، إذا بادر بإبلاغ الجهات المعنية قبل اكتشاف الجريمة أو قبل وقوع الضرر.
وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس اليوم، أن أحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تمنح القضاء صلاحية الإعفاء في حال أثمرت المبادرة بالإبلاغ عن ضبط بقية المتورطين عند تعدد الجناة.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تعزيز مبدأ المسؤولية الفردية والوقاية من الجرائم المالية، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في حماية المجتمع من ممارسات الاحتيال والخداع المالي.