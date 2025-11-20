النيابة العامة تطلق حملة “الطفل أولوية” تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل

أطلقت النيابة العامة حملة توعوية بعنوان “الطفل أولوية”، تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق الـ20 من نوفمبر من كل عام، ويُعد مناسبة دولية لترسيخ الوعي بحقوق الطفل وتعزيز رفاهيته.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق النظامية للطفل، وتسليط الضوء على ما تضمنه نظام حماية الطفل من أحكام تكفل له صون حقوقه وتضمن له الرعاية، وبيان تكاملها مع اختصاصات الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الحملة في إطار دور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وإبراز الجهود النظامية الرامية إلى حماية الطفل وصون حقوقه، بما ينسجم مع ما كفله له النظام من رعاية واهتمام.

وتؤكد النيابة العامة من خلال هذه المبادرة التزامها بتعزيز حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء أو الإهمال، ودعم الجهود المؤسسية المشتركة لضمان تنشئة آمنة تحفظ كرامته وتراعي مصالحه الفضلى.