الهلال أول المتأهلين لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الغرافة القطري

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
الهلال أول المتأهلين لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الغرافة القطري
المواطن - فريق التحرير

واصل الهلال انتصاراته الآسيوية بعد تغلبه على مضيفه الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة للقسم الغربي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي فوزه الرابع على التوالي بالعلامة الكاملة في البطولة القارية، وهو الفريق الوحيد في القارة الذي يصل إلى هذا الرقم في الموسم الحالي، ليكون الهلال أول المتأهلين لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز رغم غياب بعض لاعبيه على رأسهم حسان تمبكتي وداروين نونيز وسيرجي سافيتش بينما عانى الغرافة مع غياب الثنائي ياسين براهيمي وخوسيلو للإصابة.

وتقدم سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 9 من كرة عرضية حولها برأسه ببراعة في المرمى محرزًا هدفًا رائعًا، ثم نجح البرازيلي كايو سيزار في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66 ليعزز تقدم الهلال في المباراة ثم أحرز أيوب محمد هدف الغرافة في الدقيقة 90+7.

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بينما يبقى رصيد الغرافة عند 3 نقاط في المركز التاسع.

