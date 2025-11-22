Icon

في ختام منافسات الموسم الرياضي 2025

الهلال يتوج بطلًا للدوري الممتاز للفريق الأول للريشة الطائرة 

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٤ مساءً
المواطن - واس

اختُتمت منافسات الدوري الممتاز للفريق الأول للريشة الطائرة لعام 2025، والتي احتضنتها صالة نادي الاتفاق بالدمام خلال الفترة من (18- 21) نوفمبر، وسط مشاركة نخبة من أندية المملكة، وأجواء جماهيرية مميزة.
وقدّم نادي الهلال عرضًا فنيًا قويًا في المواجهة الختامية، توّجه بالفوز على نادي الرياض بنتيجة (3-0)، ليحصد الميدالية الذهبية ويتوّج بطلًا للدوري الممتاز.
ونال نادي الرياض الميدالية الفضية بعد مشوار قوي خلال البطولة، وانتزع نادي الصواري المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تفوّقه على نادي الاتفاق بنتيجة (3-0).
وفي ختام البطولة، قام المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مشيدًا بالمستويات العالية التي قدمتها الفرق والتي عكست التطور اللافت لرياضة الريشة الطائرة في المملكة.
وأكد المسعود أن الدوري الممتاز لهذا العام يُعد الأقوى على مستوى الموسم الرياضي 2025، نظرًا لحدة المنافسة وارتفاع مستوى الأداء، مشيرًا إلى استمرار دعم الاتحاد للأندية واللاعبين لبلوغ مزيد من الإنجازات.

