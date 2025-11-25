الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية

فاز فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم على ضيفه الشرطة العراقي، برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بقيادة الحكم العماني قاسم الحاتمي.

وبهذا الفوز، استعاد الهلال صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة “مجموعة الغرب” بعد فوزه الكبير على ضيفه الشرطة العراقي برباعية دون رد.