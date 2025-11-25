وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
فاز فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم على ضيفه الشرطة العراقي، برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بقيادة الحكم العماني قاسم الحاتمي.
وبهذا الفوز، استعاد الهلال صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة “مجموعة الغرب” بعد فوزه الكبير على ضيفه الشرطة العراقي برباعية دون رد.