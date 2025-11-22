Icon

الرياضة
الهلال يفوز على الفتح بهدفين في دوري روشن

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
الهلال يفوز على الفتح بهدفين في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تغلب الهلال على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب المملكة آرينا في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

سجل الفتح أولًا عن طريق لاعبه مراد باتنا عند الدقيقة التاسعة، وتمكن الهلال من تعديل النتيجة عند الدقيقة (26) عن طريق اللاعب نونيز، وعند الدقيقة (88) سجل الهلال هدف الفوز عن طريق اللاعب نيفيز، ليصل الهلال للنقطة (23) في المركز الثاني، وبقي الفتح عند خمسة نقاط في المركز (16).

