الرياضة
حصاد اليوم

الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ مساءً
الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الفتح بنتيجة (4 – 1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الدور ربع النهائي.

وافتتح الهلال التسجيل عبر اللاعب مالكوم عند الدقيقة (21)، قبل أن يعزز زميله روبن نيفيز التقدم سريعًا بهدف ثانٍ في الدقيقة (23)، ولم يكتف الهلال بذلك، إذ أضاف اللاعب حسان تمبكتي الهدف الثالث عند الدقيقة (35)، لينهي الهلال شوطه الأول بثلاثية نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وقع البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب فريق الهلال على الهدف الرابع عند الدقيقة (49) مؤكّدًا تفوق فريقه وسيطرته على المباراة، وفي الوقت بدل الضائع، نجح الفتح في تقليص الفارق عبر لاعبه ماتياس فارغاس الذي سجل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة (2+90).

