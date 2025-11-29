وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار تضاريس العُلا.. ميزة استثنائية لسباقات القدرة والتحمّل الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025 الأولى من نوعها.. مطار الملك خالد الدولي يعلن بدء تنفيذ أكبر خطة تحول استراتيجية منطقة التراث وفنون الطهي تفتح للزوار نافذة على تاريخ المطبخ السعودي
تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الفتح بنتيجة (4 – 1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الدور ربع النهائي.
وافتتح الهلال التسجيل عبر اللاعب مالكوم عند الدقيقة (21)، قبل أن يعزز زميله روبن نيفيز التقدم سريعًا بهدف ثانٍ في الدقيقة (23)، ولم يكتف الهلال بذلك، إذ أضاف اللاعب حسان تمبكتي الهدف الثالث عند الدقيقة (35)، لينهي الهلال شوطه الأول بثلاثية نظيفة.
ومع انطلاق الشوط الثاني، وقع البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب فريق الهلال على الهدف الرابع عند الدقيقة (49) مؤكّدًا تفوق فريقه وسيطرته على المباراة، وفي الوقت بدل الضائع، نجح الفتح في تقليص الفارق عبر لاعبه ماتياس فارغاس الذي سجل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة (2+90).