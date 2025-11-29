Icon

في أعقاب إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء 

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء 
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء، في أعقاب إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي.

وأفادت مدير خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو، أنه سيتم وقف قرارات اللجوء حتى يتم التأكد من فحص كل أجنبي والتدقيق فيه إلى أقصى درجة ممكنة.

