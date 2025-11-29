الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء 

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء، في أعقاب إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي.

وأفادت مدير خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو، أنه سيتم وقف قرارات اللجوء حتى يتم التأكد من فحص كل أجنبي والتدقيق فيه إلى أقصى درجة ممكنة.