الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026 الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025 ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025 ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء، في أعقاب إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي.
وأفادت مدير خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو، أنه سيتم وقف قرارات اللجوء حتى يتم التأكد من فحص كل أجنبي والتدقيق فيه إلى أقصى درجة ممكنة.