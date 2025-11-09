اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال إيواتي

حذرت اليابان اليوم من تسونامي، بعد زلزال بقوة 6.7 درجات على مقايس ريختر ضرب قبالة سواحل محافظة إيواتي شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، فيما بلغت شدته 4 درجات على المقياس الياباني المدرج من 0 إلى 7 درجات، في المناطق الأكثر تضررًا في إيواتي ومحافظة مياجي المجاورة، حيث تسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا وتوقف جزئي في خدمات قطار توهوكو شينكانسن السريع.