Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بقوة 6.7 درجات على مقايس ريختر

اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال إيواتي

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٩ مساءً
اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال إيواتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت اليابان اليوم من تسونامي، بعد زلزال بقوة 6.7 درجات على مقايس ريختر ضرب قبالة سواحل محافظة إيواتي شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، فيما بلغت شدته 4 درجات على المقياس الياباني المدرج من 0 إلى 7 درجات، في المناطق الأكثر تضررًا في إيواتي ومحافظة مياجي المجاورة، حيث تسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا وتوقف جزئي في خدمات قطار توهوكو شينكانسن السريع.

قد يهمّك أيضاً
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب الفلبين وتحذيرات من تسونامي

زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب الفلبين وتحذيرات من تسونامي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد