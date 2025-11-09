اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال إيواتي

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
حذرت اليابان اليوم من تسونامي، بعد زلزال بقوة 6.7 درجات على مقايس ريختر ضرب قبالة سواحل محافظة إيواتي شمال شرقي البلاد.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، فيما بلغت شدته 4 درجات على المقياس الياباني المدرج من 0 إلى 7 درجات، في المناطق الأكثر تضررًا في إيواتي ومحافظة مياجي المجاورة، حيث تسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا وتوقف جزئي في خدمات قطار توهوكو شينكانسن السريع.