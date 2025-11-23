اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية

قال الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن يوم أمس الأحد يُعد آخر أيام الغفر، وهي المرحلة التي تختتم بها الأيام الأخيرة من فصل الخريف في الجزيرة العربية.

وذكر الحصيني عبر حسابه في منصة إكس أن اليوم الاثنين سيشهد دخول الطالع الأخير من موسم الوسم، المعروف باسم منزلة الزُّبانى، وهي السابعة والأخيرة ضمن منازل الخريف، وتمتد لمدة 13 يومًا.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تُعدّ بداية فعلية لظهور الملامح الشتوية التي تتسارع خلالها برودة الأجواء واتساع رقعة التغيّرات المناخية.

وأضاف أن العرب قديمًا ارتبطت لديهم هذه المنزلة بجملة من الأمثال الدالة على الاستعداد للبرد وما يرافقه من التزامات، فيقولون: إذا طلعت الزُّبانى أحدث لكل ذي عيال شأنا، ولكل ماشية هوانا، في إشارة إلى أن هذه الفترة تستوجب من رب الأسرة تجهيز احتياجات الشتاء من ملابس وغذاء ومتطلبات المسكن. كما يُصاب أصحاب الماشية بشيء من المشقة نتيجة برودة الطقس وما يتبعها من تغيرات في سلوك المواشي.

وبيّن الحصيني أن دخول الزُّبانى يعني كذلك العناية بمزارع الفاكهة التي تتساقط أوراقها في الشتاء، حيث ينصح المختصون بالتقليل من ري النباتات خلال هذه المرحلة، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات لحماية المزروعات من تأثيرات البرد المبكر.