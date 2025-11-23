Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم Icon اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية Icon تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي Icon انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا Icon التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي Icon جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 Icon إيداع الدعم السكني غدًا Icon النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج Icon توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السابعة والأخيرة ضمن منازل الخريف

اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية
المواطن - فريق التحرير

قال الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن يوم أمس الأحد يُعد آخر أيام الغفر، وهي المرحلة التي تختتم بها الأيام الأخيرة من فصل الخريف في الجزيرة العربية.

وذكر الحصيني عبر حسابه في منصة إكس أن اليوم الاثنين سيشهد دخول الطالع الأخير من موسم الوسم، المعروف باسم منزلة الزُّبانى، وهي السابعة والأخيرة ضمن منازل الخريف، وتمتد لمدة 13 يومًا.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تُعدّ بداية فعلية لظهور الملامح الشتوية التي تتسارع خلالها برودة الأجواء واتساع رقعة التغيّرات المناخية.

وأضاف أن العرب قديمًا ارتبطت لديهم هذه المنزلة بجملة من الأمثال الدالة على الاستعداد للبرد وما يرافقه من التزامات، فيقولون: إذا طلعت الزُّبانى أحدث لكل ذي عيال شأنا، ولكل ماشية هوانا، في إشارة إلى أن هذه الفترة تستوجب من رب الأسرة تجهيز احتياجات الشتاء من ملابس وغذاء ومتطلبات المسكن. كما يُصاب أصحاب الماشية بشيء من المشقة نتيجة برودة الطقس وما يتبعها من تغيرات في سلوك المواشي.

وبيّن الحصيني أن دخول الزُّبانى يعني كذلك العناية بمزارع الفاكهة التي تتساقط أوراقها في الشتاء، حيث ينصح المختصون بالتقليل من ري النباتات خلال هذه المرحلة، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات لحماية المزروعات من تأثيرات البرد المبكر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد