Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

اليوم الـ 36.. أطول إغلاق في تاريخ أميركا

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
اليوم الـ 36.. أطول إغلاق في تاريخ أميركا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السادس والثلاثين اليوم الأربعاء، مسجلاً أطول فترة إغلاق في تاريخ البلاد، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 35 يومًا.

ويأتي هذا الإغلاق نتيجة الخلاف المستمر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس بشأن إقرار ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ مطلع أكتوبر الماضي، ما تسبب في اضطراب واسع أثر على حياة ملايين الأميركيين، من خلال تقليص البرامج الحكومية، وتأخير رحلات الطيران، وتوقف صرف أجور معظم موظفي الحكومة الفيدرالية في مختلف أنحاء البلاد.

قد يهمّك أيضاً
أميركا ستخسر 15 مليار دولار كل أسبوع من الإغلاق

أميركا ستخسر 15 مليار دولار كل أسبوع من الإغلاق

ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية

ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدخول في مفاوضات مع الديمقراطيين حول مطالبهم المتعلقة بتمديد إعانات التأمين الصحي المنتهية، مشترطًا موافقتهم أولاً على إعادة فتح الحكومة. غير أن الديمقراطيين أبدوا شكوكهم حول مدى التزام الرئيس الجمهوري بوعوده، خاصة بعد أن فرضت إدارته قيودًا على برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP)، رغم صدور أحكام قضائية تُلزم الحكومة بتوفير التمويل اللازم لضمان استمرار الدعم ومنع تفاقم أزمة الجوع.

ومن المقرر أن يعقد ترامب صباح اليوم اجتماعًا مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتناول الإفطار وبحث الأزمة، دون أن يتم الإعلان عن أي لقاءات مرتقبة مع الديمقراطيين، في وقت يحذر فيه مراقبون من تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة إذا استمر الإغلاق دون حل سياسي قريب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد