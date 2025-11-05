اليوم الـ 36.. أطول إغلاق في تاريخ أميركا

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السادس والثلاثين اليوم الأربعاء، مسجلاً أطول فترة إغلاق في تاريخ البلاد، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 35 يومًا.

ويأتي هذا الإغلاق نتيجة الخلاف المستمر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس بشأن إقرار ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ مطلع أكتوبر الماضي، ما تسبب في اضطراب واسع أثر على حياة ملايين الأميركيين، من خلال تقليص البرامج الحكومية، وتأخير رحلات الطيران، وتوقف صرف أجور معظم موظفي الحكومة الفيدرالية في مختلف أنحاء البلاد.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدخول في مفاوضات مع الديمقراطيين حول مطالبهم المتعلقة بتمديد إعانات التأمين الصحي المنتهية، مشترطًا موافقتهم أولاً على إعادة فتح الحكومة. غير أن الديمقراطيين أبدوا شكوكهم حول مدى التزام الرئيس الجمهوري بوعوده، خاصة بعد أن فرضت إدارته قيودًا على برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP)، رغم صدور أحكام قضائية تُلزم الحكومة بتوفير التمويل اللازم لضمان استمرار الدعم ومنع تفاقم أزمة الجوع.

ومن المقرر أن يعقد ترامب صباح اليوم اجتماعًا مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتناول الإفطار وبحث الأزمة، دون أن يتم الإعلان عن أي لقاءات مرتقبة مع الديمقراطيين، في وقت يحذر فيه مراقبون من تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة إذا استمر الإغلاق دون حل سياسي قريب.