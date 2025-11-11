Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

اليوم دخول طالع “الغفر” أول المنازل اليمنية وثالث نجوم الوسم

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
اليوم دخول طالع “الغفر” أول المنازل اليمنية وثالث نجوم الوسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، تدوينة توعوية عبر حسابه في منصة (إكس) أشار فيها إلى دخول “طالع الغفر”، موضحًا أنه يتكوّن من ثلاثة نجوم خافتة تقع في برج السنبلة، ويُعد أول المنازل اليمنية والنجم الثالث ضمن موسم “الوسم”.

وأوضح المسند أن هذه المرحلة تمثل جزءًا من دورة الأنواء المعروفة وعددها 28 منزلاً، والتي يُستدل بها في التراث العربي على تغيّر الفصول ومعرفة أحوال الطقس والمواسم الزراعية والرعوية.

قد يهمّك أيضاً
أولى علامات الشتاء تلوح في الأفق.. غدًا يبدأ الغفر ويستمر 13 يومًا

أولى علامات الشتاء تلوح في الأفق.. غدًا يبدأ الغفر ويستمر 13 يومًا

الغفر يبدأ غدًا… تكثر فيه أمراض البرد ومطره غزير وينبت فيه الفقع

الغفر يبدأ غدًا… تكثر فيه أمراض البرد ومطره غزير وينبت فيه الفقع

دخول طالع الغفر

وفي تدوينته، استعرض المسند المنازل الثمانية والعشرين للأنواء التي اعتمد عليها العرب قديمًا في تحديد الفصول والمواقيت المناخية، وهي: الإكليل، القلب، الشولة، النعايم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، المقدم، المؤخر، الرشا، الشرطين، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر (المنزلة الحالية)، الزبانا.

ويتميز “الغفر” بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، وبداية ظهور السحب الممطرة على بعض المناطق، مما يجعله من الطوالع التي تُبشّر ببداية الأجواء الوسمية، التي ينتظرها المزارعون ومحبو الرحلات البرية في أنحاء المملكة.

ويُعرف طالع “الغفر” بأنه بداية نشاط الرياح المعتدلة وهطول الأمطار الموسمية التي تُحيي الأرض بعد القيظ، كما يعدّ مؤشراً على اقتراب موسم الشتاء ودخول الأجواء الباردة تدريجيًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أولى علامات الشتاء تلوح في الأفق.. غدًا يبدأ الغفر ويستمر 13 يومًا
السعودية اليوم

أولى علامات الشتاء تلوح في الأفق.. غدًا...

السعودية اليوم