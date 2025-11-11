اليوم دخول طالع “الغفر” أول المنازل اليمنية وثالث نجوم الوسم

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، تدوينة توعوية عبر حسابه في منصة (إكس) أشار فيها إلى دخول “طالع الغفر”، موضحًا أنه يتكوّن من ثلاثة نجوم خافتة تقع في برج السنبلة، ويُعد أول المنازل اليمنية والنجم الثالث ضمن موسم “الوسم”.

وأوضح المسند أن هذه المرحلة تمثل جزءًا من دورة الأنواء المعروفة وعددها 28 منزلاً، والتي يُستدل بها في التراث العربي على تغيّر الفصول ومعرفة أحوال الطقس والمواسم الزراعية والرعوية.

دخول طالع الغفر

وفي تدوينته، استعرض المسند المنازل الثمانية والعشرين للأنواء التي اعتمد عليها العرب قديمًا في تحديد الفصول والمواقيت المناخية، وهي: الإكليل، القلب، الشولة، النعايم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، المقدم، المؤخر، الرشا، الشرطين، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر (المنزلة الحالية)، الزبانا.

ويتميز “الغفر” بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، وبداية ظهور السحب الممطرة على بعض المناطق، مما يجعله من الطوالع التي تُبشّر ببداية الأجواء الوسمية، التي ينتظرها المزارعون ومحبو الرحلات البرية في أنحاء المملكة.

ويُعرف طالع “الغفر” بأنه بداية نشاط الرياح المعتدلة وهطول الأمطار الموسمية التي تُحيي الأرض بعد القيظ، كما يعدّ مؤشراً على اقتراب موسم الشتاء ودخول الأجواء الباردة تدريجيًا.