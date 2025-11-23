انتشار اليمام طويلة الذيل في الشمالية

شهدت منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لطيور اليمام طويلة الذيل (Namaqua Dove)، التي تُعد من أكثر أنواع الحمام تميزًا من حيث الشكل واللون والسلوك.

ويُعرف هذا النوع بريشه الرمادي الناعم، إضافة إلى اللون الأسود الذي يغطي الوجه والصدر لدى الذكور، بينما تتزين الأجنحة بلون بني محمر يظهر بوضوح أثناء الطيران، مانحًا الطائر مظهرًا لافتًا يعكس تنوعًا لونيًا مميزًا في الريش, كما يمتاز اليمام بذيل طويل ورفيع يمتد خلف الجسم بشكل بارز، وهو السبب في تسميته بهذا الاسم.

وأوضح رئيس جمعية أمان للبيئة ناصر أرشيد المجلاد أن منطقة الحدود الشمالية أصبحت بيئة ملائمة لانتشار هذا النوع من الطيور نظرًا لانخفاض مستويات التلوثين البصري والضوئي، وتنوع الغطاء النباتي في بعض المواقع، فضلًا عن المناخ الجاف الذي يتوافق مع طبيعة الطيور الصحراوية المهاجرة والمقيمة.

وأشار إلى أن اليمام طويلة الذيل تُعد من الأنواع القادرة على التكيف مع البيئات المفتوحة وشبه الصحراوية، حيث يتغذى بشكل أساسي على الحبوب والبذور، ويفضل بناء أعشاشه في الشجيرات والأماكن المنخفضة، إضافة إلى سلوكه الهادئ مقارنة ببعض الأنواع الأخرى من الحمام.