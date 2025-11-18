Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 21 حيًا بالقصيم الخميس 

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٤ مساءً
انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 21 حيًا بالقصيم الخميس 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار، قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ (14.623) قطعة عقارية في (21) حيًا بمنطقة القصيم، وذلك بنهاية يوم الخميس 29 جمادى الأول 1447هــ، الموافق 20 نوفمبر 2025م.

التسجيل العيني للعقار

وبينت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمحافظة بريدة: (جزء من حي البدور، جزء من حي الدعيسة، جزء من حي ضراس الجنوبية، جزء من حي العقيق، جزء من حي الجديدات، جزء من حي الليوان، جزء من حي البصر، جزء من حي الغماس، جزء من حي غرناطة، جزء من حي المليداء، جزء من حي خب روضان، جزء من حي السعادة، حي المنسي)، فيما سينتهي التسجيل في مركز قصر بن عقيل في الأحياء التالية: (جزء من حي البستان، جزء من حي غرناطة، جزء من حي الريان، جزء من حي النرجس)، كما ينتهي التسجيل بمحافظة رياض الخبراء في الأحياء التالية: (حي المهندسين، حي المصيف، حي الصناعية)، إضافة إلى (حي الدرة) بمحافظة عنيزة.

قد يهمّك أيضاً
بدء أعمال السجل العقاري لـ 18حيًا في منطقة الرياض

بدء أعمال السجل العقاري لـ 18حيًا في منطقة الرياض

بدء أعمال السجل العقاري لـ 118 حيًا بمناطق الرياض والجوف والشمالية

بدء أعمال السجل العقاري لـ 118 حيًا بمناطق الرياض والجوف والشمالية

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري www.rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية، وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت “الهيئة” أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء أعمال السجل العقاري لـ 18حيًا في منطقة الرياض
السعودية اليوم

بدء أعمال السجل العقاري لـ 18حيًا في...

السعودية اليوم