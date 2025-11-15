انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضًا خلال بداية التعاملات، بعد موجة ارتفاع قياسية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 21 بالمملكة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، نحو 431.02، ريال أي ما يعادل نحو (114.94 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 492.59 ريال، وعيار 22 نحو (451.54) ريال، وعيار 18 (369.44) ريال، وسجل الجرام عيار 14 نحو (287.34)، بحسب ما نشرت منصة “سعودي جولد”.