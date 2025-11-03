انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، في حين تأثر المعدن النفيس سلبًا مع تراجع حدة التوتر التجاري بين أمريكا والصين.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (3968.76) دولارًا للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.5%) عند (3978.30) دولارًا للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.5%) إلى (48.41) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين (0.1%) إلى (1566.40) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.6%) إلى (1424.88) دولارًا.