Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، في حين تأثر المعدن النفيس سلبًا مع تراجع حدة التوتر التجاري بين أمريكا والصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (3968.76) دولارًا للأوقية (الأونصة).

قد يهمّك أيضاً
الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.5%) عند (3978.30) دولارًا للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.5%) إلى (48.41) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين (0.1%) إلى (1566.40) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.6%) إلى (1424.88) دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
السوق

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

السوق
الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي
السوق

الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر...

السوق