انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا

انخفض سعر صرف “الوون” الكوري إلى أدنى مستوى له منذ قرابة 16 عامًا.

وأفادت وكالة “يونهاب” للأنباء نقلًا عن بيانات بنك التسويات الدولية (BIS) وبنك كوريا المركزي، أن مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الكورية بلغ (89.09) نقطة بنهاية أكتوبر الماضي، منخفضًا بمقدار (1.44) نقطة مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ويمثل هذا المستوى الأضعف للعملة منذ أغسطس 2009، حين سجل المؤشر (88.88) نقطة، كما أنه أقل من مستوى (89.29) المسجل نهاية مارس الماضي.

وبين (64) دولة شملتها بيانات بنك التسويات الدولية، احتلت كوريا المرتبة الثالثة من حيث أدنى سعر صرف فعلي حقيقي بنهاية أكتوبر، بعد اليابان (70.41 نقطة) والصين (87.94 نقطة).

وسجّل الانخفاض الشهري البالغ (1.44) نقطة ثاني أسرع تراجع عالمي خلال الفترة ذاتها، بعد العملة النيوزيلندية التي تراجعت (1.54) نقطة، وهو أكبر انخفاض شهري للوون منذ تراجعه بـ(1.66) نقطة في مارس الماضي.