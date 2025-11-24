انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض

افتتح معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والاستقطاب الفرنسي نيكولاس فوريسييه، أمس، أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي الذي تحتضنه الرياض على مدار ثلاثة أيام.

وأكَّد معالي القصبي في كلمته الافتتاحية حرص المملكة على تنمية العلاقات والشراكات مع جمهورية فرنسا، والتي بُنيّت على أسس من الاحترام المتبادل، وتعزيز سُبل التعاون التجاري وتطوير الفرص الاقتصادية المشتركة.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من (230) شركة من كبرى الشركات السعودية والفرنسية؛ لبحث فرص التعاون، وتطوير الشراكات التجارية في مجالات: المدن الذكية، والرياضة، والثقافة، والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز الحضور الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 48 مليار دولار، إذ جاءت المراجل وآلات والأجهزة والأدوات الآلية، والمركبات الجوية والمركبات الفضائية كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المراجل وآلات والأجهزة والأدوات الآلية، ومنتجات الصيدلة كأبرز السلع الفرنسية المستوردة، كما تنامى حجم التجارة بين البلدين بمعدل 15.37% خلال الفترة من (2020-2024م).