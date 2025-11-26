Icon

بمشاركة 47 ناديًا

انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان
المواطن - فريق التحرير

انطلقت مساء اليوم على شاطئ المرجان في منطقة جازان، بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية للناشئين والشباب والكبار، بمشاركة 47 ناديًا من مختلف مناطق المملكة، في حضور يبرز تنامي الاهتمام باللعبة واتساع قاعدة ممارسيها، وتعدّ البطولة إحدى محطات روزنامة الاتحاد السعودي للمصارعة الهادفة إلى دعم انتشار اللعبة وتطوير منافساتها.
وشهدت جازان استعدادات مكثفة قبل انطلاق البطولة، شملت تجهيزات وتنظيمات عالية المستوى بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وأسهمت جهود إمارة منطقة جازان، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، وأمانة جازان، وقيادة حرس الحدود، في تهيئة بيئة مثالية لإقامة المنافسات، عبر توفير الدعم والتنسيق والمتابعة لضمان جودة التنظيم وسلامة المشاركين.
وتتواصل منافسات البطولة بمشاركة نخبة من اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، وسط حضور مدربين وطنيين ودوليين وإشراف فني من لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي للمصارعة، فيما تختتم الفعاليات بحفل رسمي لتكريم الفائزين، ضمن جهود الاتحاد لتعزيز حضور اللعبة بما يتوافق مع مستهدفات القطاع الرياضي في رؤية المملكة 2030.

