انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر بتتويج 60 صقارًا فائزًا

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ مساءً
انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر بتتويج 60 صقارًا فائزًا
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم، كأس نادي الصقور السعودي 2025، التي ينظمها النادي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، خلال الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر الجاري، إذ شهدت منطقة السباق إقامة 6 أشواط (نخبة) في مسابقة الملواح، وتتويج 60 فائزًا، وسط حضور واسع من الصقارين المحليين.

وبدأت أشواط النخبة بشوط مثلوث جير فرخ، وفاز بالمركز الأول الصقار برغش بن محمد المنصوري بصقره (G61) محققًا زمن 14.806 ثانية، وفاز المنصوري بشوط مثلوث جير قرناس، بصقره (تكريم)، محققًا زمن 14.618 ثانية.

وفي الشوط الثالث جير بيور فرخ، فاز بالمركز الأول الصقار فهد محمد برغش المنصوري بصقره (أسود)، محققًا زمن 14.606 ثانية، أما الشوط الرابع جير بيور قرناس، فعاد مجددًا الصقار برغش بن محمد المنصوري وظفر بالمركز الأول بصقره (EXPO 2030)، محققًا زمن 14.580 ثانية.

وحقق المركز الأول في الشوط الخامس حر فرخ، الصقار حميد بن محمد بن برغش المنصوري، بصقره (نشمي)، محققًا زمن 16.210 ثانية، وحقق الصقار نفسه بصقره الذي حمل الاسم ذاته (نشمي) المركز الأول في الشوط السادس حر قرناس، بزمن 15.314 ثانية.

وتستقبل الكأس، خلال الفترة المسائية، فعاليات مصاحبة في مركز الظهران إكسبو، تُتيح تجربة ثقافية وتراثية ثرية تعرّف بعالم الصقور وموروث الصقارة في المملكة، من أبرزها جناح أسلحة الصيد الذي يقام للمرة الأولى خارج مدينة الرياض، وعروضٌ تراثية يومية لفنون الفجري والسامري والخماري والفن الحساوي، إلى جانب ثلاث جلسات “علوم وسلوم” وتستضيف رواة التاريخ والتراث والقصص الشعبية، إضافة إلى مساحة للعزف الحي تقدّم مقطوعات وطنية وتراثية، وتجارب تتضمن متحف شلايل الرقمي، وفعالية الدعو لتعليم مهارات الصقور، ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، وفعالية التراث والحرف اليدوية بعروضٍ حيّة لحرف تقليدية بأيدٍ سعودية، إلى جانب ورشتي عمل تعليميتين يوميًا لتعليم النحت على الخشب لرسم الصقر، وصناعة براقع للصقور يدويًا، وغيرها من الفعاليات.

يذكر أن كأس نادي الصقور تستهدف الصقّارين المحليين عبر مسارين للمنافسة يشملان الهواة والملاك، والمحترفين والنخبة، وتتضمن 48 شوطًا يتنافس خلالها المشاركون على مجموعة من الجوائز التي تتجاوز 10 ملايين ريال، وتتوّج بالجوائز المراكز العشرة الأولى من كل شوط.

