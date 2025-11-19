Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

ضمن جهود وزارة الدفاع في تطوير منظومة التدريب البحري

انطلاق مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية السعودية في مصر

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
انطلاق مناورات تمرين "ميدوزا 14" بمشاركة القوات البحرية السعودية في مصر
المواطن- واس

انطلقت في جمهورية مصر العربية، مناورات التمرين البحري “ميدوزا 14″، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية، إلى جانب قوات من الدولة المستضيفة، والجمهورية الهيلينية، وجمهورية قبرص، وجمهورية فرنسا.
ويهدف التمرين إلى تعزيز جاهزية الوحدات البحرية في تنفيذ عمليات الاعتراض البحري، والتعامل مع التهديدات غير المتكافئة، وتعزيز القدرة على تنفيذ العمليات تحت السطحية وفوق السطحية، إضافة إلى الدفاع الجوي البحري.


ويسعى إلى تعزيز قدرات القوات الخاصة البحرية في تنفيذ المهام الخاصة وعمليات البحث والإنقاذ، وتدريب طيران القوات البحرية على تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية ضد أهداف بحرية، إلى جانب تبادل المعلومات، وبناء الصورة التكتيكية البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات الاتصالات بمختلف أنواعها.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الدفاع في تطوير منظومة التدريب البحري، بما يعزز جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية وقدرتها على مواكبة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

 

 

