انقلاب حافلة سياحية في المكسيك ووفاة وإصابة 20 شخصًا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين بحادث انقلاب حافلة سياحية في ولاية ميتشواكان غرب المكسيك، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وأوضحت حكومة الولاية أن الحافلة كانت تقل سياحًا قادمين من مدينة أوريوبان ومتجهين إلى بلدة تلالبوجاوا، مشيرة إلى أن المركبة انقلبت حينما فقد سائقها السيطرة، ما خلّف قتلى وجرحى.

ولم تكشف السلطات المحلية عن هويات أو أعمار الضحايا، الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة بالولاية, وأفادت النيابة العامة لولاية ميتشواكان أنها باشرت التحقيقات لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد أسبابه.