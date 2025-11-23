انقلاب حافلة سياحية في المكسيك ووفاة وإصابة 20 شخصًا

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين بحادث انقلاب حافلة سياحية في ولاية ميتشواكان غرب المكسيك، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.
وأوضحت حكومة الولاية أن الحافلة كانت تقل سياحًا قادمين من مدينة أوريوبان ومتجهين إلى بلدة تلالبوجاوا، مشيرة إلى أن المركبة انقلبت حينما فقد سائقها السيطرة، ما خلّف قتلى وجرحى.
ولم تكشف السلطات المحلية عن هويات أو أعمار الضحايا، الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة بالولاية, وأفادت النيابة العامة لولاية ميتشواكان أنها باشرت التحقيقات لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد أسبابه.