Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

انقلاب حافلة سياحية في المكسيك ووفاة وإصابة 20 شخصًا

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
انقلاب حافلة سياحية في المكسيك ووفاة وإصابة 20 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين بحادث انقلاب حافلة سياحية في ولاية ميتشواكان غرب المكسيك، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وأوضحت حكومة الولاية أن الحافلة كانت تقل سياحًا قادمين من مدينة أوريوبان ومتجهين إلى بلدة تلالبوجاوا، مشيرة إلى أن المركبة انقلبت حينما فقد سائقها السيطرة، ما خلّف قتلى وجرحى.

قد يهمّك أيضاً
مصرع 23 شخصًا جراء حريق في المكسيك

مصرع 23 شخصًا جراء حريق في المكسيك

مصرع 23 شخصًا في المكسيك بسبب الأمطار

مصرع 23 شخصًا في المكسيك بسبب الأمطار

ولم تكشف السلطات المحلية عن هويات أو أعمار الضحايا، الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة بالولاية, وأفادت النيابة العامة لولاية ميتشواكان أنها باشرت التحقيقات لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد