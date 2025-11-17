Icon

انهيارات أرضية في إندونيسيا تودي بحياة 18 شخصًا

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٧ مساءً
انهيارات أرضية في إندونيسيا تودي بحياة 18 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي شهدتها منطقتان بإقليم جاوة الوسطى الإندونيسي، فيما لا تزال عمليات البحث جارية، حسب ما ذكرته السلطات الإندونيسية اليوم.

وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكوارث، أن أضرارًا لحقت بما يصل إلى 30 منزلًا، وعددٍ من المزارع، مشيرة إلى أن انهيارًا أرضيًا وقع في مدينة “سيلاكاب” الأسبوع الماضي طمر عشرات المنازل في قرية “سيبيونينج”.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية فإن موسم الأمطار في إندونيسيا بدأ في سبتمبر، ومن المرجح أن يستمر حتى أبريل، وهي ظروف جوية عادة ما تصاحبها احتمالات عالية لحدوث سيول وفيضانات.

