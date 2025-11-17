انهيارات أرضية في إندونيسيا تودي بحياة 18 شخصًا

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي شهدتها منطقتان بإقليم جاوة الوسطى الإندونيسي، فيما لا تزال عمليات البحث جارية، حسب ما ذكرته السلطات الإندونيسية اليوم.
وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكوارث، أن أضرارًا لحقت بما يصل إلى 30 منزلًا، وعددٍ من المزارع، مشيرة إلى أن انهيارًا أرضيًا وقع في مدينة “سيلاكاب” الأسبوع الماضي طمر عشرات المنازل في قرية “سيبيونينج”.
ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية فإن موسم الأمطار في إندونيسيا بدأ في سبتمبر، ومن المرجح أن يستمر حتى أبريل، وهي ظروف جوية عادة ما تصاحبها احتمالات عالية لحدوث سيول وفيضانات.