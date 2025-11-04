بالإجماع.. إعادة انتخاب السعودية عضوًا ممثلًا إقليميًا بمجلس محافظي البحوث العالمي

صوّت رؤساء مجالس البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “المينا”، المشاركون في الاجتماع الإقليمي السنوي, الذي عُقد في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 14 ـ 16 أكتوبر 2025؛ بالإجماع على إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية ممثلةً بمعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، كعضو ممثل لمنطقة “المينا” في مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويؤكد هذا الانتخاب على مكانة المملكة الريادية في دعم منظومة البحث العلمي إقليميًا ودوليًا، وثقة المجتمع البحثي الإقليمي بالدور القيادي, الذي تقوم به المملكة مجال في تعزيز التعاون العلمي، ودعم المبادرات البحثية المشتركة، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل البحث والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويسهم هذا القرار في تعزيز حضور المملكة الدولي في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ويؤكد مكانتها كشريك رئيسي في دعم التطور العلمي المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويحقق التطلعات الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتمثل المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس البحوث العالمي منذ إنشائه عام 2012م، ويشغل معالي رئيس “كاكست” منصب نائب رئيس مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي، واستضافت المملكة خلال عام 2025 أعمال الاجتماع السنوي الثالث عشر للمجلس، في أول استضافةٍ تعقد بالمنطقة منذ تأسيسه، مما يجسد المكانة البارزة للمملكة ومؤسساتها العلمية في خارطة البحث والتطوير إقليميًا ودوليًا، ويؤكد دورها الفاعل في تعزيز الابتكار.