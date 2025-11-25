Icon

وظائف شاغرة لدى طيران أديل Icon الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية Icon كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC Icon الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها Icon وظائف شاغرة بـ شركة النهدي Icon وظائف شاغرة في فروع شركة معادن Icon محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية Icon تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز Icon وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 Icon النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بالتعاون مع السعودية.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في لبنان

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ مساءً
بالتعاون مع السعودية.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في لبنان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات وفرتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في الجمهورية اللبنانية، أحبطت السلطات اللبنانية محاولة تهريب (17.45) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر و(11.200) كيلوجرامًا من مادة الإكستاسي المخدرة مخبأة داخل مركبة قادمة من إحدى الدول.

وأشار المتحدث الأمني إلى التعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في الجمهورية اللبنانية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية لتهريب المخدرات، والتصدي لها لإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تستعرض إستراتيجيتها لتمكين المرأة خلال القمة العالمية للصناعة بالرياض

السعودية تستعرض إستراتيجيتها لتمكين المرأة خلال القمة العالمية للصناعة بالرياض

المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية

المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تستعرض إستراتيجيتها لتمكين المرأة خلال القمة العالمية للصناعة بالرياض
السعودية اليوم

السعودية تستعرض إستراتيجيتها لتمكين المرأة خلال القمة...

السعودية اليوم
ترامب: سنعمل مع السعودية فورًا لحل أزمة السودان بعد طلب الأمير محمد بن سلمان
السعودية اليوم

ترامب: سنعمل مع السعودية فورًا لحل أزمة...

السعودية اليوم
السعودية تشارك في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار رئيسية

السعودية تشارك في أول اجتماعات مجلس محافظي...

أخبار رئيسية
سناب شات: السعودية من أهم الأسواق للشركة عالميًا بـ26 مليون مستخدم نشط
السوق

سناب شات: السعودية من أهم الأسواق للشركة...

السوق
السعودية تدين انتهاكات الاحتلال السافرة بقطاع غزة وخان يونس وسوريا
السعودية اليوم

السعودية تدين انتهاكات الاحتلال السافرة بقطاع غزة...

السعودية اليوم
المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية
السعودية اليوم

المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على...

السعودية اليوم
البرهان يرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لحل الأزمة في السودان
السعودية اليوم

البرهان يرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لحل...

السعودية اليوم
هلال جمادى الآخرة يزين سماء المملكة والوطن العربي
السعودية اليوم

هلال جمادى الآخرة يزين سماء المملكة والوطن...

السعودية اليوم