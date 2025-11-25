بالتعاون مع السعودية.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في لبنان

وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات وفرتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في الجمهورية اللبنانية، أحبطت السلطات اللبنانية محاولة تهريب (17.45) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر و(11.200) كيلوجرامًا من مادة الإكستاسي المخدرة مخبأة داخل مركبة قادمة من إحدى الدول.
وأشار المتحدث الأمني إلى التعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في الجمهورية اللبنانية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية لتهريب المخدرات، والتصدي لها لإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.
معلومات استباقية من وزارة الداخلية تسهم في إحباط محاولة تهريب (17.45) كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدر و(11.200) كيلوجرام من مادة الإكستاسي المخدرة في الجمهورية اللبنانية.#بلغ_عنهم#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/aGB6egQTDR
— وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) November 25, 2025