بالفيديو.. إخلاء مقر مؤتمر المناخ كوب 30 بسبب حريق هائل

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أُخلِي اليوم مكان انعقاد مؤتمر المناخ كوب 30 في بيليم بالبرازيل نتيجة اندلاع حريق, بناء على أوامر العناصر الأمنية.
واندلعت النار داخل جناح أحد البلدان المشاركة عند المدخل، وتسببت بانتشار دخان كثيف في الداخل، وحاولت العناصر الأمنية إخماد النيران حتى وصول عناصر الإطفاء إلى المكان.
حريق هائل في قمة المناخ COP30 بـ البرازيل! pic.twitter.com/2kDdKmpjld
— Hosny Nagy (@hosnynagy00) November 20, 2025