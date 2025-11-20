بالفيديو.. إخلاء مقر مؤتمر المناخ كوب 30 بسبب حريق هائل

أُخلِي اليوم مكان انعقاد مؤتمر المناخ كوب 30 في بيليم بالبرازيل نتيجة اندلاع حريق, بناء على أوامر العناصر الأمنية.

واندلعت النار داخل جناح أحد البلدان المشاركة عند المدخل، وتسببت بانتشار دخان كثيف في الداخل، وحاولت العناصر الأمنية إخماد النيران حتى وصول عناصر الإطفاء إلى المكان.