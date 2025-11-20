Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

بالفيديو.. إخلاء مقر مؤتمر المناخ كوب 30 بسبب حريق هائل

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
بالفيديو.. إخلاء مقر مؤتمر المناخ كوب 30 بسبب حريق هائل
المواطن - فريق التحرير

أُخلِي اليوم مكان انعقاد مؤتمر المناخ كوب 30 في بيليم بالبرازيل نتيجة اندلاع حريق, بناء على أوامر العناصر الأمنية.

واندلعت النار داخل جناح أحد البلدان المشاركة عند المدخل، وتسببت بانتشار دخان كثيف في الداخل، وحاولت العناصر الأمنية إخماد النيران حتى وصول عناصر الإطفاء إلى المكان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد