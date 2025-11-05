بالفيديو.. عريس بمصر يغلبه النعاس أثناء العُرس

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات طريفة لعريس غلبه النعاس أثناء العرس، فيما حاولت زوجته إيقاظه وسط الحضور من الأهل والأصدقاء.

وظهر العريس في المقطع، وقد غلبه النعاس تماما، وسط ذهول من الحاضرين، فيما بادرت زوجته لإيقاظه وتبادل الجميع التصفيق والضحك والمزاح لطرافة الموقف.