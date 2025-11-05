بالفيديو.. عريس بمصر يغلبه النعاس أثناء العُرس

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات طريفة لعريس غلبه النعاس أثناء العرس، فيما حاولت زوجته إيقاظه وسط الحضور من الأهل والأصدقاء.
وظهر العريس في المقطع، وقد غلبه النعاس تماما، وسط ذهول من الحاضرين، فيما بادرت زوجته لإيقاظه وتبادل الجميع التصفيق والضحك والمزاح لطرافة الموقف.
العريس نام لليله العرس
الله يفشلك من عريس 😂😂😂😂😂
ربي موت قلبه باين 😂 pic.twitter.com/e9uxH1fx1p
— الجوهرة العرفج (@aljawhraalarfaj) November 5, 2025