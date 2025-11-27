بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(124,587) قطعة عقارية في (206) أحياء بمنطقة الحدود الشمالية، والتسجيل لـ(148,188) قطعة عقارية في (116) حيًا بمنطقة تبوك، والتسجيل لـ(852) قطعة عقارية بمنطقة الجوف في محافظة صوير، ابتداءً من 21 ديسمبر 2025م، الموافق 1 رجب 1447هـ، وحتى نهاية يوم 26 مارس 2026 الموافق 7 شوال 1447هـ.

وأوضحت أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الحدود الشمالية تشمل الأحياء التالية في محافظة عرعر: (الفنار، جزءًا من حي الأصداف، النهضة، حي إشبيلية الجنوبي، حي الأرجوان الشرقي، حي التقنية، حي الياسمين، حي إشبيلية الشمالي، حي الشذا، حي الوئام، حي الأرجوان الغربي، جزءًا من حي منفذ الجديدة، حي النزهة، حي النور، حي السعادة، حي مخطط المنطقة الصناعية بحزم الجلاميد، حي مخطط مركز حزم الجلاميد، حي مخطط استثماري، حي مخطط سوق الماشية والأعلاف بحزم الجلاميد، حي المروج الشرقي، حي البساتين الإداري الشرقي، حي هجرة ابن بكر المخطط، حي تلال عرعر، حي الصناعية الأولى، حي الأمانة الإداري، جزءًا من حي الأصداف، حي بدنة، حي النخيل الجنوبي، حي الجامعة، حي النخيل الشمالي، حي الريان، حي ضاحية الملك فهد، حي الصالحية، حي الرفاع، حي الصناعية الثانية، حي المحمدية، حي النسيم، حي الخليج العربي الشرقي، حي الخليج العربي الغربي، حي هجرة ابن سعيد، حي مدينة الأنعام، حي مشرف، حي العزيزية، حي الخالدية، حي الربوة، حي المساعدية، حي البساتين الإداري الغربي، حي المباركية، حي المنصورية، حي البراعم، حي الفيصلية، حي الحرس الوطني، حي المطار، حي الجوهرة، حي محجوزات أرامكو، حي الروضة، حي الناصرية، حي المروج الغربي، حي الشامل، حي الصقار، حي تشليح السيارات، جزءًا من حي أم الضيان، حي الهلالي، حي أم خنصر القديمة، الحي الإداري، حي مخطط استثماري الاستراحات، حي مخطط سكني)، ويكون التسجيل في محافظة العويقلية بالأحياء التالية: (حي الرمال، حي الروضة، حي الغدير، حي هجرة ابن ثنيان، حي الصناعية الثانية، حي المنتزه، حي الصناعية الأولى، حي الهبكة، حي النسيم، حي النخيل، حي الأمير سلطان، حي الخليج، حي غرناطة، حي هجرة الكاسب، حي ابن عايش، حي الرحمانية، حي المنار، حي الملقا، حي نعيجان، حي المصيف، حي الورود، حي الأندلس، حي أسواق الماشية، حي الدانة، حي قرية الدويد، حي هجرة زهوة، جزءًا من حي الأيدية)، كما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة رفحاء: ( حي مخطط التوسعي، حي مخطط استثماري، حي مخطط سوق الماشية والأعلاف، حي المخطط الإداري، حي مخطط هجرة أبو صور، حي مخطط هجرة القصوريات، حي اليرموك، حي الملقا، حي مخطط استثماري، حي مخطط تنظيمي لأرض المواطن متعب بن هباس، حي مركز خدمة روضة هباس طريق رفحاء، حي هجرة طلعة التمياط، حي ملحق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات، حي مخطط معتمد ج/3د، حي أرض سلاح الحدود، حي الربيع، حي المعارض، حي مخطط أحواش الأغنام، حي أحواش الأغنام، حي الخالدية، حي الضاحية، حي السلام، حي الأيدية، حي هجرة المركوز، حي مخطط 555، حي مخطط هجرة الحدقة، حي هجرة زبالا، حي هجرة ابن سوقي، حي سنار نعجة، حي أعيوج لينه المخطط، حي مخطط استثماري الاستراحات، حي مخطط حكومي، حي المحمدية، حي الفيصلية، حي رغوة، حي مخطط تنظيمي لموقع الإيواء، حي الصناعية، حي شبوك الأغنام، الحى الإداري، حي مخطط المستودعات، حي المساعدية، حي المنطقة السكنية نموذجية طلعة التمياط، حي الصناعية، حي المدينة، حي مخطط وحظائر المواشي بطلعة التمياط، حي مخطط هجرة الخشيبي، حي الصناعية، حي مخطط الربيع المعتمد، حي العجرمية، حي مخطط روضة هباس، حي لينة الجديدة، حي لينة القديمة، حي مخطط تهذيبي لهجرة القصوريات، حي مخطط الخرسانة والدراكيل، حي النموذجية، حي هجرة لوقة، حي الورود، حي الجميماء، حي الدوائر الحكومي، حي الجبهان، حي مخطط الصناعية، حي المروج، حي هجرة قيصومة فيحان، الحي القديم، حي مخطط فيصل، حي العزيزية، حي الإسكان الخيري، حي القادسية، حي الشمال، حي الملز، حي اليرموك، حي الروضة، حي مخطط سوق الماشية والأعلاف، حي التشاليح، حي مخطط معارض السيارات، حي التعاون، حي العمال، حي مخطط سكني معتمد، حي مركز خدمة روضة هباس أبو صور، حي مخطط معتمد ج/4د، حي الرمال، حي الصناعية، حي الرفاع)، والأحياء التالية في محافظة طريف (حي المنتزه، حي الياسمين، حي الروابي، حي الخالدية، حي الواحة، حي الفيصلية، حي القرو، حي الصالحية، حي النهضة، جزءًا من حي العزيزية، جزءًا من حي العروبة، حي الخليج، حي سلطانة، حي الشفاء، حي اليرموك، حي الورود، حي المنطقة الصناعية 1، حي الصناعية، حي المساعدية).

ويبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمنطقة تبوك في محافظة ضباء: (حي النخيل، حي أم هشيم، حي الخزان، حي اليرموك، حي المروج، حي الروابي، حي النسيم، حي الفريعة، حي الرابية، حي العدفة، حي الرحاب، حي الريان، حي الياسمين، حي الورود) والأحياء التالية في منطقة تبوك بمحافظة الوجه: (حي الورود، حي المنتزه، حي الصناعية، جزءًا من حي الضاحية، حي كبري، حي أم حرض، حي الزاعم، حي النهضة، حي البلد، حي الصمدة، حي الربوة، جزءًا من حي المطار)، كما يبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمنطقة تبوك في مدينة تبوك: (حي النخيل، حي واحة الشمال، حي منطقة خاصة، حي منطقة الخدمات ب، حي منطقة الخدمات أ، حي الإستاد الرياضي، حي غرناطة، حي غرب الخالدية، حي طيبة، حي شمال الجامعة، حي سلطانة، حي رايس، حي دمج، حي اليرموك، حي الياسمين، حي الورود، حي الازدهار، حي الواحة 2، حي الواحة 1، حي الهجن، حي النهضة، حي النظيم، حي المنطقة الصناعية، حي المصيف، حي المروج، حي المدينة الصناعية، حي المدينة الجامعية، حي القدس، حي القادسية الثاني، حي القادسية الأول، حي الفيصلية الشمالية، حي الازدهار، حي الفيصلية الجنوبية، حي الفنار، حي الفلاح، حي الفردوس، حي العين، حي الصناعية، حي الصفوة، حي الصفاء، حي الشفاء، حي الشروق، حي السلام، حي السعادة، حي الزهراء، حي الريان، حي الروضة، حي الأخضر، حي الربوة، حي الراجحي، حي الدوائر الحكومية، حي الدفاع، حي الحمراء، حي الحزم، حي الجامعة، حي التعاون، حي البئر القديم، حي البوادي، حي البلدة القديمة، حي البساتين، حي الأنعام، حي الإسكان، حي الأحياء الجنوبية، حي مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي) والأحياء التالية في منطقة تبوك بمحافظة تيماء: ( حي غرناطة، حي الورود، الحي التجاري، حي هداج، حي الشرق، حي عكاظ، حي الصفا، حي القاع، حي قريان، حي الرحمانية، حي النسيم، حي الربوة، حي الخبراء، حي المروج، حي الأندلس، حي الشفاء، حي الفاو، حي المنتزه، حي الحمراء، حي الروضة).

وبينت الهيئة أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مفيدةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.