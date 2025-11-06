بدء أعمال السجل العقاري لـ 118 حيًا بمناطق الرياض والجوف والشمالية

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (26,210) قطع عقارية في (49) حيًا بمنطقة الرياض، والتسجيل لـ (99,373) قطعة عقارية في (58) حيًا بمنطقة الجوف، والتسجيل لـ (35,526) قطعة عقارية في (11) حيًا بمنطقة الحدود الشمالية، ابتداءً من 21 ديسمبر 2025م، الموافق 1 رجب 1447هـ، وحتى نهاية يوم 26 مارس 2026، الموافق 7 شوال 1447هـ.

الأحياء المستفيدة

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة وادي الدواسر: (آل حميضان، آل عريمة، آل عويمر، آل مجلى، آل معني، آل ناهش، التقنية، الحديدية، الحنابج ، الخالدية، الخماسين الجنوبي، الخماسين الشمالي، الروضة، نزوى، الرويساء، الزويراء، الشرافا، الصالحية، العزيزية، العقيق، العليا، القويز، القيروان، اللدام الجنوبي، اللدام الشمالي، المدرسة العسكرية، المستشفى المعتلا، المعتلا الجنوبي، المقابل، المنتزه، النزهة، النويعمة، الورود، الولامين، حي أم سمرة، بهجة، حي صناعة الحديدية، صناعية الشرافا، طويق-آل تميم) ، ويشمل التسجيل ( مناطق عقارية ) في (محافظة الدوادمي، ومحافظة الجمش، ومحافظة ساجر)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة سكاكا: ( الرحمانية، العزيزية، التلال، جزءًا من حي الربوة، الزهور، السليمانية، الضاحية، الجوهرة، السلام، النخيل، النهضة، الورود، الصالحية، التلال، العزيزية، بدر، الشعلة، الزهراء، الرابية، الكوثر، الفيصلية)، والأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة القريات: ( النهضة، الأندلس، النزهة، جزءًا من حي العقيلة الجنوبية، جزءًا من حي الشروق، جزءًا من حي الازدهار، الزمرد، الهدا، التلال، الخزامى، المروج، الأمل، المنار، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، الواحة، الملك فهد، العزيزية) والأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة دومة

الجندل: ( الشفاء، الملك عبدالعزيز، الصفاة، الملك فهد، غرب دومة الجندل، الغدير، الملك فهد)، ويشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة طبرجل: (الواحة، الورود)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر: (حي الروابي، مخطط هجرة السليمانية، الزهور، الشروق الداري، القدس الشرقي، القدس الغربي، المهندسين، غرناطة الشرقي، غرناطة الغربي، قرطبة)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

منصة السجل العقاري الإلكترونية

وأشارت” هيئة العقار ” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.