بدء أعمال السجل العقاري لـ 168 حيًا بمنطقة الجوف

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (98,936) قطعة عقارية في (168) حيًا بمنطقة الجوف، ابتداءً من 21 ديسمبر 2025م، الموافق 1 رجب 1447هـ، وحتى نهاية يوم 26 مارس 2026، الموافق 7 شوال 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الجوف تشمل الأحياء التالية في محافظة سكاكا: (جزءًا من حي الشفاء، حي الريان، حي الفرسان، جزءًا من حي الربوة، حي الهدا، حي النزهة، حي الياقوت، حي السنبلة، حي الحزم، حي النفل، حي الربيع، حي الفتح، حي الروابي، حي الواحة، حي الشروق، حي سلطانة، حي الزيتون، حي الروضة، حي الشعيب، حي الصناعية، حي الصفاء، حي الضلع، حي البديعة، حي المعاقلة، حي الشفاء، حي الفاروق، حي الربوة، حي السوق، حي المطر، حي الشلهوب، حي العروبة، حي الرواد، حي الناصرية، حي أجياد، حي الريحان، حي أحد، حي المرجان، جزءًا من حي الصديق، حي الفيصلية، حي اليمام، حي الظلال، حي الطوير، حي النور، حي الياسمين، حي الندى، حي الجامعة، حي الغدير، حي الغروب).

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة دومة الجندل: (حي أصفان، حي السلام، حي الرديفة والرافعية، حي الدانة، حي الجوهرة، حي العزيزية، حي الصناعي، حي النزهة، حي المروج، حي الخالدية، حي المصيف، حي الوادي والبحيرات، حي التحكيم، حي خذماء، حي الغربي، حي البوادي)، والأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة طبرجل: (حي الحزم، حي النظيم، حي الجوهرة، حي الزهور، حي الشعلة، حي العزيزية، حي الروابي، حي الخزامى، حي النسيم، الشفاء، حي الزيتون، حي النخيل، حي حدرج، حي الصفاء، حي الربوة، حي النزهة، حي المروة، حي الربيع، حي المنتزة، حي النفل، حي الخالدية)، والأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة القريات: (جزءًا من حي النرجس، جزءًا من حي غطي، حي السلام، حي الفيصلية، حي البستان، حي المنار، حي الربوة، حي العزيزية، حي الأندلس، حي السليمانية، حي الجوهرة، جزءًا من حي العقيلة الشمالية، جزءًا من حي غطي، حي الشفاء، جزءًا من حي النرجس، جزءًا من حي العقيلة الجنوبية، جزءًا من حي الشروق، جزءًا من حي الربيع، جزءًا من حي الإزدهار، حي الندى، حي البادية، حي النفل، حي الزيتون، حي الصناعية، حي الصفاء، حي الدعبوسية، حي غرناطة، حي حصيدة، حي النخيل، حي الرفاع، حي الريحان، حي الفرسان، حي الرسالة، حي الياسمين، حي الورود)، كما يشمل التسجيل (2353 قطعة عقارية في محافظة صوير)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت” هيئة العقار ” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.