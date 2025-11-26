بدء أعمال السجل العقاري لـ 499 حيًا بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (70,167) قطعة عقارية في (146) حيًا بمنطقة الرياض، والتسجيل لـ (55,922) قطعة عقارية في (139) حيًا بمنطقة القصيم، والتسجيل لـ (41,317) قطعة عقارية في (41) حيًا بمنطقة مكة المكرمة، والتسجيل لـ (86,749) قطعة عقارية في (173) حيًا بمنطقة حائل، ابتداءً من 7 ديسمبر 2025م، الموافق 16 جمادى الآخر 1447هـ، وحتى نهاية يوم 12 مارس 2026، الموافق 23 رمضان 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة ضرما: (حي المعارض، حي الأندلس، حي الديرة، حي البديع الغربي، حي الهدا، حي طويق، حي العزيزية، حي الخزامى، حي البطين، حي الريان، حي المنتزه، حي النخيل، حي البديع الشرقي، حي الربيع، حي اليمامة، حي الورود، حي الشروق، حي الخالدية، حي روافة، حي العارض، حي النهضة)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة مرات: (حي الدانة، حي النزهة، حي الصناعية بلبخة، حي الديرة القديمة بلبخة، حي الديرة القديمة بحويته، حي المحمدية)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخرج: (جزء من حي فرزان، جزء من حي فرزان، جزء من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية السلي)، والأحياء التالية في محافظة القويعية: (حي السعادة، حي مزعل، حي الورود، حي مخطط رقم 1067، حي مخطط رقم 665، حي المستودعات، حي مخطط رقم 1041/1043، حي مخطط رقم 1111، حي مخطط رقم 1075، حي أبو سليم، حي مخطط رقم 1033، حي المروج، حي مخطط رقم 1101، حي الاستراحات (حمد الجبرين)، حي مخطط رقم 995، حي مخطط رقم 1083، حي الخليج، حي البساتين، حي مخطط رقم 913، حي الضريب، حي الجفونية، حي العمدة، حي صناعية مزعل، حي جفارة الجبيري، حي مخطط رقم 1023، حي مخطط رقم 1037، حي سوق غنم مزعل، حي الورود)، والأحياء التالية في محافظة الزلفي: (حي اشبيليا، حي غرناطة)، بالإضافة إلى الأحياء التالية في محافظة رماح: (حي الازهار، حي الزهور، حي مخطط الأراضي الحكومية، حي مخطط الأرض الحكومية الواقعة جنوب شرق المخطط 287، حي الياسمين، حي مخطط الأراضي الحكومية شمال المخطط التهذيبي رقم 73 في مدينة رماح، حي المنار، حي النخيل، حي مخطط 94، حي مخطط تهذيبي وتنظيمي لحي الجمالين برماح، حي مخطط 144، حي النرجس، حي الريان، حي الواحة، حي المروج، مسجد العيد برماح، حي مخطط الأراضي الحكومية شرق بلدة رماح، حي السلام، حي الورود، حي الخزامى، حي الفيحانية، حي النزهة، حي الصناعية، حي التعاون، جزء من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية الشرق)، ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة حريملاء: (حي ج19، حي الحزم، حي ج11، حي النخيل، حي ج12، حي الروضة، حي ج14، حي ج16، حي ج7، حي ج9، حي ج10، حي النهضة، حي ج1، حي ج3، حي ج 18،حي القرينة القديمة، حي لبب، حي ج17، حي ج6، حي ج13، حي الديرة، حي ج2، حي الخزيمي، حي القرينة الجديدة، حي ج5، حي السد، حي ج8، حي ج15، حي ج4)، ويشمل التسجيل مناطق عقارية في (محافظة الرين، محافظة عفيف، محافظة المجمعة، محافظة الغاط، محافظة الدلم، محافظة الأفلاج، محافظة ثادق).

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة القصيم محافظة المذنب: ( حي السلام، حي مزارع العدان، حي مزارع السفالة، حي الدوائر الحكومي، حي المجصة، حي الفايزية، حي ج22، حي الروضة، حي الصناعية، حي العليا والهيشة، حي البستان، حي الريان، حي الحزم، حي محطة معالجة، حي الجديدة، حي المنتزه، حي المكيلي، حي الديرة القديمة، حي المروج، حي الثليماء، حي الشورقية، حي الصالحية، حي منتزهات خرطم، حي الخالدية، حي سهلة المطلق، حي الجراية، حي الاندلس، حي ام عشيرة، حي قرطبة، حي العلاوة، حي اللصافة، حي ج21، حي النويديس، حي الرميلة، حي نبعة، حي ج25، حي الصفراء، حي الملك عبدالله، حي الطلعة، حي الجادة، حي عسيلة، حي المقاطر، حي أم الحمام، حي الرفيعة، حي شورقية الجارالله، حي ج19، حي المنيقع، حي صفية، حي شيحة، حي الخزان، حي الجحانية، حي قليطة، حي التحلية، حي النهير، حي القادسية، حي خزامى، حي القاع، حي النسيم، حي عين العقيلي، حي المنار، حي القفيفة، حي المقبرة، حي ج20، حي الفضيلة، حي الحصان، حي الروضة1، حي النصيرة، حي الورود، حي سمحة، حي مزرعة شمال، حي النخيل، حي السليمية، حي مزرعة جنوب) والأحياء التالية في محافظة الأسياح: (حي قصر العبدالله الشرقي، حي خصيبة الشرقية، حي الريان، حي العليا، حي الاستراحات، حي البرود، حي الرفيعة، حي طريف الأسياح، حي الربيع، حي الازهار، حي المنتزه، حي القدس، حي البساتين، حي الغدير، حي الشفاء، حي عين بن فهيد، حي العزيزية، حي النهضة، حي الرياض، حي الزهرة، حي الربوة، حي الجزيرة، حي قصر العبدالله الغربي، حي النزهة، حي خصيبة الغربية، حي الياسمين، حي الروضة، حي المصيف، حي الربوة، حي البرقاء)، ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الشماسية: (حي البلاد، حي القدس، حي الشفاء، جزء من حي شرق بريدة، حي القادسية، حي النخيل، حي المتوكل، حي برزة، حي القلعة، حي الرفيعة، حي الوزير، حي الأندلس، حي المئوية، حي الغرسات، جزء من حي العود، حي العقدة، حي المتحف، جزء من حي اليتيمة، حي الخبيب، حي الواسط، حي الجال، حي البدع، حي السلام، حي المملكة، حي الفاروق، حي الصفاء، حي الصناعية، حي الشماس)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة البكيرية: (جزء من حي القرعاء، حي الجامعة، جزء من حي غرب بريدة).

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة مكة المكرمة: (مخطط روابي الحسينية، مخطط حدائق السامي، جزء من حي السلامة، جزء من حي البحيرات، جزء من حي العقبة الشمالي، مخطط النور، جزء من حي النقا الجديد، جزء من حي ام الجود، جزء من حي طوى، جزء من حي الشميسي، جزء من حي النزهة، جزء من حي البساتين، جزء من حي العكيشية، جزء من حي الصفوة، جزء من حي المقام، جزء من حي كدي، جزء من حي الزهراء، جزء من، حي النزهة، جزء من حي العكيشية، جزء من حي الخضراء، جزء من حي قرطبة، جزء من حي ريع ذاخر، جزء من حي النقا الجديد، جزء من حي ام الجود، جزء من حي الكعكية، جزء من حي الغزة الجديد، جزء من حي كدي، جزء من حي الهجرة، جزء من حي السنابل، جزء من حي وادي جليل، حي الملك فهد، حي زمزم، جزء من حي العوالي، جزء من حي شعب عامر الجديد، جزء من حي القرارة الجديد، جزء من حي المدعي الجديد، جزء من حي الشميسي) كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة بحرة: (حي الفنار، جزء من حي المستقبل، حي الأصالة) بالإضافة إلى مخطط جوهرة الشمال في محافظة الجموم.

كما يبدأ التسجيل في الأحياء التالية في مدينة حائل محافظة الشملي: (حي الاستراحات الأوسط، حي حفائر العهين، حي حفيرة السبعة الأوسط، حي الواحة، حي الجامعة الغربي، حي النخيل الشرقي، حي النخيل الغربي، حي الجامعة الشرقي، حي الريان، حي الحفيرة الغربي، حي حفيرة السبعة الشرقي، حي التعاون، حي الحفيرة الشرقي، حي الإسكان، حي الحفيرة الأوسط، حي الاستراحات الشرقي، حي النهضة، حي حفيرة السبعة الغربي، حي الاستراحات الغربي، حي الجامعة الأوسط)، والأحياء التالية في محافظة الحائط: (حي أبو سهيلات، حي السلام، حي طيبة، حي العليا، حي الريان، حي البستان، حي بجيلة، حي الورود، حي النسيم، حي الربوة، حي الصناعية، حي النزهة)، والأحياء التالية في محافظة بقعاء: (حي الثرياء، حي النفود، حي ج، حي الربوة، حي الشلال، حي الزهراء، حي الشعلة، حي السلام، حي الحي الصناعي، حي الروضة، حي الخزان، حي الإسكان، حي فوار، حي الخذامة، حي صلاح الدين، حي المنتزه، حي البدع، حي الريان، حي العروبة، حي الدهناء، حي زرود، حي الصناعية، حي الربوة، حي مخطط 1050 المعدل، حي البلد، حي الوسيطاء، حي سوق الماشية، حي السلام، حي صلاح الدين، حي النخيل، حي القصر، حي النفود، حي النخيل، حي الحزام، حي البساتين، حي البلد، حي الاندلس، حي النهضة، حي الخليج، حي طيبة، حي الشعلة، حي الديسة، حي اليرموك، حي اللواء، حي القاع، حي الظهيرة، حي حمام، حي الرمال، حي المحمية، حي بقعاء الشرقية)، والأحياء التالية في محافظة سميراء: (حي النخيل، حي السلام، حي المملكة، حي النهضة، حي حطين)، والأحياء التالية في محافظة جبة: (حي الخامس، حي التاسع، حي الأول، حي ج1، حي ج2، حي الثالث، حي الرابع، حي الثاني، حي الثامن، حي ج3)، والأحياء التالية في محافظة السليمي: (حي الصناعية، حي الديرة، حي السمراء، حي السليمانية، حي العدل، حي الازدهار)، والأحياء التالية في محافظة الشنان: ( حي النخيل، حي البساتين، حي الشرفة، حي الوادي، حي السلام)، كما يشمل التسجيل مناطق عقارية في (محافظة موقق، محافظة الخطة، محافظة الروضة، محافظة الغزالة، محافظة حائل) مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.