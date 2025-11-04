Icon

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥١ مساءً
بدء تسجيل رغبات المشاركة بمنافسات كأس نادي الصقور ومهرجان الملك عبدالعزيز 2025
المواطن - واس

انطلقت اليوم، عملية تسجيل الراغبين في المشاركة بمنافسات “كأس نادي الصقور السعودي” و”مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025″، وهما الحدثان اللذان يهدف النادي من خلالهما لتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، وتجديد موروث الصقارة، وتعزيز الوعي به وتأصيله.

منافسات كأس نادي الصقور

واستقبل نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) الراغبين في المشاركة، حيث تختص المرحلة الأولى بأشواط الهواة والملاك والمحترفين والنخبة المحليين، إذ حدد النادي ثلاث فترات للتسجيل: تبدأ الأولى من 3 إلى 7 نوفمبر 2025 وذلك من الساعة 3 عصرًا حتى 6 مساءً، أما الفترة الثانية فتقام في الظهران إكسبو بالمنطقة الشرقية من 19 إلى 21 نوفمبر، بين الساعة 12 ظهرًا حتى 5 مساءً، وتُعد آخر فرصة لتسجيل فئتي الهواة والملاك، فيما تُخصص الفترة الثالثة لفئتي المحترفين والنخبة المحليين، وتقام في مقر النادي بملهم من 18 إلى 21 ديسمبر المقبل، من الساعة 2 ظهرًا حتى 5 مساءً.

وبالنسبة للتسجيل في أشواط مسابقة الملواح للصقارين الدوليين، فيبدأ للملاك من 25 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 1 يناير 2026، بينما يستمر تسجيل المحترفين الدوليين حتى 4 يناير، وذلك في مقر النادي بملهم من الساعة 9 صباحًا حتى 1 مساءً، أما مسابقة المزاين فتبدأ فترة التسجيل لها في التاريخ ذاته، من 25 ديسمبر حتى 4 يناير 2026، بنفس التوقيت والموقع.
ويشترط على مالك الصقر المشارك أو وكيله بموجب وكالة شرعية تقديم بيانات الصقر كاملة، بما في ذلك نوعه وصوره وحلقة الإنتاج الأصلية، ورقم الحلقة الإلكترونية التابعة للنادي، وفي حال عدم توفرها يجب تقديم شهادة إثبات ملكية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إضافة إلى شهادة “سايتس” باسم المالك للمشاركين المحليين، أو شهادة “سايتس” أو جواز الصقر للمشاركين الدوليين.

ويُلزم المشارك بإحضار شهادة صحية تثبت خلو الصقر من إنفلونزا الطيور، صادرة من مركز مرخص، ولا تتجاوز مدتها 48 ساعة قبل بداية السباق، مع التأكيد لاستبعاد أي صقر في حال وجود اختلاف بين البيانات الفعلية والمقدمة في نموذج التسجيل.
يذكر أن كأس نادي الصقور السعودي يُقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر، ويستقطب الصقارين السعوديين، فيما ينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من 25 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026، ويُعدّ أكبر تجمع للصقور في العالم بمشاركة نخبة من الصقارين المحليين والدوليين، الذين يتنافسون على ألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز وسيف وشلفا الملك وجوائز مالية ضخمة.

