بدء تسجيل 148,432 قطعة عقارية في منطقة حائل ومحافظة الرين

أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 148,432 قطعة عقارية في منطقة حائل ومحافظة الرين بمنطقة الرياض.

ويشمل التسجيل 104 أحياء في مدينة حائل تشمل الأحياء التالية: درة الودي، الشـروق، النصية، السويفلة، سفانة، مريفق، غرناطة، النخيل، الأنوار، المروج، شراف، قرطبة، الرحاب، جوهرة الوسيطا، الخليج، المجد، العزيزية، الأندلس، المدائن، مغيضه، البحيرة، الودي، صبابة، قفار، البوادي، صناعية التقدم، القادسية، المرسلات، إشبيليا، الزبارة، قصر العشـروات، لبدة، السلام، الغدير، الفيحاء، صديان، عانقة، حدري البلاد، مشار، سماح، البزيعي، الملك عبدالله، السحاب، الفروسية، الروابي، اليمامة، الفجر، أعيرف، العليا، الوفاء، الكوثر، المزعبر، لؤلؤة قفار، نقبين، النرجس، مطار حائل، صناعية النهضة، الجبل، درة مشار، النقرة، الإزدهار، التعاون، الربوة، السمراء، أركان، الياسمين، التلال، الخزامى، الوادي، المدينة الصناعية، المصيف، الزهرة، الشفاء، عقده، الجامعة، الرعيلة، لؤلؤه الخزامى، صلاح الدين، المملكة، أجا، الأثير، الرصف، المنار، الريان، ضاحية الملك فهد، الورود، الجامعيين، بدائع مريفق، حطين، اللقيطة، الجثامية، الزهور، الخماشية، النعام، النفل، الرمال، البازمين، المطار، غياض، المغواه، برزان، القيروان.

كما يشمل التسجيل 18 حيًا بمحافظة الرين هي: أحد، الناصفة، الرواما، البدائع، القماش، الرين الأعلى، آل هويمل، اليمامة، القادسية، النور، الرفيعة، الرفايع.

وحث السجل مُلَّاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 26 فبراير 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري www.rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، حيث يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسـر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وتحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.