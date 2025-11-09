Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس مكة وجدة والجوف والطائف وتبوك والباحة

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس مكة وجدة والجوف والطائف وتبوك والباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدأ، اليوم الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس في مكة المكرمة وجدة والجوف والطائف وتبوك والباحة.

تطبيق الدوام الشتوي

وتم تحديد موعد الاصطفاف الصباحي في مكة المكرمة الساعة 7:15 صباحًا، وبدء الحصة الأولى 7:30 صباحًا، وبدء دوام مدارس التعليم المستمر للبنين 5:00 مساءً وللبنات 3:00 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي

التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي

تعليم تبوك يعلن موعد الدوام الشتوي في مدارس المنطقة

تعليم تبوك يعلن موعد الدوام الشتوي في مدارس المنطقة

ويبدأ الاصطفاف في الباحة، الساعة 7:15 صباحًا، والحصة الأولى 7:30 صباحًا، وفي تهامة يبدأ الاصطفاف 6:45 صباحًا والحصة الأولى 7:00 صباحًا، ودوام التعليم المستمر للبنين 7:00 مساءً وللبنات 3:00 مساءً.

كما اعتمدت إدارة التعليم بالطائف بدء الاصطفاف 7:15 صباحًا، والحصة الأولى 7:30 صباحًا، وبدء دوام التعليم المستمر للبنين 3:00 مساءً وللبنات 5:00 مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“تعليم الطائف” يحدد موعد بدء الدوام الشتوي في جميع المدارس
السعودية اليوم

“تعليم الطائف” يحدد موعد بدء الدوام الشتوي...

السعودية اليوم
تعليم تبوك يعلن موعد الدوام الشتوي في مدارس المنطقة
السعودية اليوم

تعليم تبوك يعلن موعد الدوام الشتوي في...

السعودية اليوم
التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي
السعودية اليوم

التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية عبر قنوات...

السعودية اليوم