بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس مكة وجدة والجوف والطائف وتبوك والباحة

يبدأ، اليوم الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس في مكة المكرمة وجدة والجوف والطائف وتبوك والباحة.

تطبيق الدوام الشتوي

وتم تحديد موعد الاصطفاف الصباحي في مكة المكرمة الساعة 7:15 صباحًا، وبدء الحصة الأولى 7:30 صباحًا، وبدء دوام مدارس التعليم المستمر للبنين 5:00 مساءً وللبنات 3:00 مساءً.

ويبدأ الاصطفاف في الباحة، الساعة 7:15 صباحًا، والحصة الأولى 7:30 صباحًا، وفي تهامة يبدأ الاصطفاف 6:45 صباحًا والحصة الأولى 7:00 صباحًا، ودوام التعليم المستمر للبنين 7:00 مساءً وللبنات 3:00 مساءً.

كما اعتمدت إدارة التعليم بالطائف بدء الاصطفاف 7:15 صباحًا، والحصة الأولى 7:30 صباحًا، وبدء دوام التعليم المستمر للبنين 3:00 مساءً وللبنات 5:00 مساءً.