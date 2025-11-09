بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس مكة وجدة والجوف والطائف وتبوك والباحة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
يبدأ، اليوم الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس في مكة المكرمة وجدة والجوف والطائف وتبوك والباحة.
وتم تحديد موعد الاصطفاف الصباحي في مكة المكرمة الساعة 7:15 صباحًا، وبدء الحصة الأولى 7:30 صباحًا، وبدء دوام مدارس التعليم المستمر للبنين 5:00 مساءً وللبنات 3:00 مساءً.
ويبدأ الاصطفاف في الباحة، الساعة 7:15 صباحًا، والحصة الأولى 7:30 صباحًا، وفي تهامة يبدأ الاصطفاف 6:45 صباحًا والحصة الأولى 7:00 صباحًا، ودوام التعليم المستمر للبنين 7:00 مساءً وللبنات 3:00 مساءً.
كما اعتمدت إدارة التعليم بالطائف بدء الاصطفاف 7:15 صباحًا، والحصة الأولى 7:30 صباحًا، وبدء دوام التعليم المستمر للبنين 3:00 مساءً وللبنات 5:00 مساءً.
