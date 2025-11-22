Icon

بدء طرح تذاكر كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٤ مساءً
بدء طرح تذاكر كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027 السعودية، عن بدء طرح تذاكر منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا “2026 السعودية” من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (http://www.the-afc.com)؛ استعدادًا لانطلاق النسخة السابعة خلال الفترة من ( 6 حتى 24 ) يناير المقبل بمشاركة (16) منتخبًا من مختلف دول القارة في مدينتي الرياض وجدة.

وتأتي خطوة طرح التذاكر المبكّر ضمن جهود اللجنة المحلية المنظمة؛ لتمكين الجماهير من حضور منافسات البطولة، وتوسيع نطاق التفاعل الجماهيري مع واحدة من أبرز البطولات القارية للفئات السِّنّية التي تستضيفها المملكة لأول مرة، وستكون أسعار التذاكر 15 ريالًا لفئة الدخول العام، و75 ريالًا للفئة المميزة.

وستتمكن الجماهير من حجز تذاكر منافسات دور المجموعات، التي ستُقام في الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية وملعب نادي الشباب، حيث يستضيف كل منهما (6) مباريات، وفي جدة، تستكمل مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية استعداداتها لاستضافة (10) مباريات، من بينها المباراتان الافتتاحية والنهائية، فيما يحتضن الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية (10) مواجهات تشمل نصف النهائي وتحديد المركز الثالث، وذلك وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من اللجنة المحلية المنظمة.

وأوضحت اللجنة المحلية المنظمة أن طرح التذاكر إلكترونيًا يهدف إلى تسهيل إجراءات الحجز، وتوفير خيارات متعددة للجماهير، وتعزيز الحضور والتفاعل مع الأجواء التنافسية للبطولة، التي تُعد محطة رئيسية ضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 السعودية.

