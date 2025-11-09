Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في المدينة المنورة

بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٢ مساءً
بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّن رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور صالح بن علي العقلا اليوم، فعاليات “أسبوع الدراسات العليا الأول” والمعرض المصاحب، التي تقام تحت شعار “تمكين وتطوير” وتستهدف طلاب الدراسات العليا، والمهتمين بالبحث العلمي والتطوير الأكاديمي.

ويشمل برنامج الفعاليات ندوات علمية، وورش تدريبية؛ تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وتعزيز التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإبراز جهود الجامعة في تطوير برامج الدراسات العليا، ودعم المشروعات والمبادرات البحثية ذات الأثر.

قد يهمّك أيضاً
الجامعة الإسلامية تُطلق اليوم أسبوع الدراسات العليا الأول

الجامعة الإسلامية تُطلق اليوم أسبوع الدراسات العليا الأول

القبض على ثلاثة وافدين لممارستهم الدعارة في المدينة المنورة

القبض على ثلاثة وافدين لممارستهم الدعارة في المدينة المنورة

وشهد الافتتاح لقاءً مفتوحًا، استعرض الأبحاث والرسائل العلمية البينية، والنشر العلمي المصنّف، وبرامج الدعم البحثي التي هيأتها الجامعة لطلبة الدراسات العليا من خلال فعاليات “أسبوع الدراسات العليا” التي تمثّل منصة أكاديمية تجمع بين التدريب والحوارات العلمية المتخصصة، وتسهم في تعريف طلاب الدراسات العليا بمستجدات البحث العلمي، وأساليب اختيار موضوعات الرسائل العلمية ذات الأثر، مما يُسهم في تمكين الباحثين وتطوير مهاراتهم العلمية والمنهجية.

وتستمر الفعاليات لمدة خمسة أيام، تتناول خلالها عدة محاور رئيسة تشمل: البحث العلمي وأخلاقياته، وآليات النشر، والمهارات التقنية في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات العامة وتطوير الذات، واللوائح والأنظمة الخاصة بالدراسات العليا، والإشراف العلمي، والريادة والابتكار، والترجمة والتواصل العالمي، ومخرجات الدراسات العليا والشراكات الفاعلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللواء الحربي يتفقد قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي في المدينة المنورة
السعودية اليوم

اللواء الحربي يتفقد قيادة القوة الخاصة للأمن...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تُطلق اليوم أسبوع الدراسات العليا الأول
السعودية اليوم

الجامعة الإسلامية تُطلق اليوم أسبوع الدراسات العليا...

السعودية اليوم
منظومة رقميَّة متكاملة تعزّز جودة الخدمات البلدية بأمانة المدينة المنورة
السعودية اليوم

منظومة رقميَّة متكاملة تعزّز جودة الخدمات البلدية...

السعودية اليوم
القبض على ثلاثة وافدين لممارستهم الدعارة في المدينة المنورة
السعودية اليوم

القبض على ثلاثة وافدين لممارستهم الدعارة في...

السعودية اليوم