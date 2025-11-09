بدء فعاليات أسبوع الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

دشّن رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور صالح بن علي العقلا اليوم، فعاليات “أسبوع الدراسات العليا الأول” والمعرض المصاحب، التي تقام تحت شعار “تمكين وتطوير” وتستهدف طلاب الدراسات العليا، والمهتمين بالبحث العلمي والتطوير الأكاديمي.

ويشمل برنامج الفعاليات ندوات علمية، وورش تدريبية؛ تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وتعزيز التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإبراز جهود الجامعة في تطوير برامج الدراسات العليا، ودعم المشروعات والمبادرات البحثية ذات الأثر.

وشهد الافتتاح لقاءً مفتوحًا، استعرض الأبحاث والرسائل العلمية البينية، والنشر العلمي المصنّف، وبرامج الدعم البحثي التي هيأتها الجامعة لطلبة الدراسات العليا من خلال فعاليات “أسبوع الدراسات العليا” التي تمثّل منصة أكاديمية تجمع بين التدريب والحوارات العلمية المتخصصة، وتسهم في تعريف طلاب الدراسات العليا بمستجدات البحث العلمي، وأساليب اختيار موضوعات الرسائل العلمية ذات الأثر، مما يُسهم في تمكين الباحثين وتطوير مهاراتهم العلمية والمنهجية.

وتستمر الفعاليات لمدة خمسة أيام، تتناول خلالها عدة محاور رئيسة تشمل: البحث العلمي وأخلاقياته، وآليات النشر، والمهارات التقنية في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات العامة وتطوير الذات، واللوائح والأنظمة الخاصة بالدراسات العليا، والإشراف العلمي، والريادة والابتكار، والترجمة والتواصل العالمي، ومخرجات الدراسات العليا والشراكات الفاعلة.